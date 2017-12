Svenske blant 38 terrordømte henrettet i Irak

De 38 ble henrettet ved henging i et fengsel i byen Nasiriyah i det sørlige Irak torsdag, og Iraks justisminister Haidar al-Zameli var selv til stede, opplyser Dakhel Kazem som sitter i provinsrådet.

Alle de henrettede var irakere, men svensk UD bekrefter at en av dem også hadde svensk statsborgerskap. Mannen hadde sittet fengslet i Irak siden 2010, da han ble dømt til døden for «terrorforbrytelse».

Svensk protest

Svenske myndigheter har tatt saken opp på høyeste nivå med irakiske myndigheter og har protestert mot dødsdommen, opplyser byråsjef Patric Nilsson i svensk UD.

– Vi har bedt om at dødsdommen ikke ble utført, men i stedet omgjort til fengselsstraff. Vi har gjort det klart at Sverige motsetter seg dødsstraff, sier han.

Svensk UD kommer fredag til å kalle Iraks ambassadør inn på teppet og protestere mot henrettelsen, opplyser Nilsson.

Terrorforbrytelser

Ifølge irakiske myndigheter var de 38 mennene dømt til døden for terrorforbrytelser, enten som medlemmer av den ytterliggående islamistgruppa IS eller terrornettverket al-Qaida.

Antallet henrettelser torsdag er det høyeste på en enkelt dag siden 25. september, da 42 personer ble henrettet i det samme fengselet.

Amnesty-kritikk

Amnesty International har gjentatte ganger tatt avstand fra bruken av dødsstraff i Irak, som nå ligger på fjerdeplass på lista over hvilke land som henretter flest dødsdømte, bare forbigått av Kina, Iran og Saudi-Arabia.

Human Rights Watch kritiserte også nylig den irakiske regjeringen og ledelsen i det kurdiske selvstyreområdet i Nord-Irak for bruk av masserettssaker mot påståtte medlemmer av IS.

Menneskerettsorganisasjonen la tidligere i måneden fram en rapport som anslår at 20.000 mennesker nå sitter fengslet, mistenkt for å ha tilhørt IS. Få om noen av dem har fått sine saker individuelt behandlet.

Krigsforbrytelse

– Det irakiske rettsvesenet skiller ikke mellom leger som reddet liv under IS-styre og de som er ansvarlige for forbrytelser mot menneskeheten, konstaterer lederen for HRWs virksomhet i Midtøsten, Sarah Leah Whitson.

En rekke tidligere IS-krigere som har overgitt seg til irakiske myndigheter, er også drept i utenomrettslige henrettelser, slår HRW fast.

– Henrettelse av krigere som har overgitt seg, eller som ikke deltar i striden, er en krigsforbrytelse, slår HRW fast.