SPD sier ja til regjeringssamtaler med Merkel

Kunngjøringen fra SPD-ledelsen kom fredag ettermiddag, etter at kristendemokratene i CDU og CSU åpnet for slike regjeringssamtaler tidligere i uka.

Etter det dårlige valgresultatet i september gjorde SPDs leder Martin Schulz det klart at partiet ville tre ut av Merkels regjeringskoalisjon. Nå har partiet endret mening.

På landsmøtet i forrige uke ble det flertall for et forslag om å åpne for videre regjeringssamarbeid med kristendemokratene, og fredag ga partiledelsen endelig grønt lys.

Schulz har gjort det klart at SPD vil ha godt betalt for å gå inn i et nytt regjeringssamarbeid. SPD-lederen har snakket om sin visjon om et «Europas forente stater», og han mener Tyskland må slutte seg til Frankrikes ønske om å styrke EU ytterligere.

Beslutningen om å innlede regjeringsforhandlinger med kristendemokratene vekker likevel strid i SPD, som mener partiet betalte en høy pris for å delta i den forrige regjeringen.

Merkels forsøk på å forhandle et regjeringsarbeid med De Grønne og Fridemokratene (FDP) falt sammen i november. Merkel har utelukket en mindretallsregjering og begrunnet dette med at Europa trenger et sterkt Tyskland.