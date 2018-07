Minst 31 personer er drept og rundt 40 såret, opplyser flere lokale tjenestemenn og helsepersonell.

Bomben gikk av utenfor et valglokale med svært mange mennesker. Den skal ha blitt utløst av en selvmordsbomber.

– Han forsøkte å ta seg inn i valglokalet. Da politiet forsøkte å stanse ham, sprengte han seg selv, sier Hashim Ghilzai, en tjenestemann i Quetta.

En mann som sto og ventet på å avgi stemme, sier til nyhetsbyrået AP at han så en motorsykkel kjøre inn i folkemengden bare sekunder før eksplosjonen.

– Det var et øredøvende smell og deretter en tykk sky med røyk og støv og så mye gråt fra menneskene som ble såret, sier Abdul Haleem, som mistet onkelen sin i angrepet.

IS hevdet kort tid etter å stå bak angrepet.

– En selvmordsbomber iført en vest med eksplosiver rammet et valglokale, heter det i en uttalelse offentliggjort på det IS-vennlige nettstedet Amaq.

– Barn blant ofrene

En lege ved ett av byens sykehus, Mohamed Jaffar, bekrefter dødstallet. Han sier også at det kan stige ettersom tilstanden er kritisk for noen av de sårede.

Blant de døde er det også flere barn, opplyser Jaffar til det tyske nyhetsbyrået DPA.

En polititjenestemann opplyser at angrepet var rettet mot en politisjef og vaktene hans idet de kom for å undersøke sikkerhetstiltakene ved valglokalet. Politisjefen slapp uskadd fra angrepet, men to av vaktene hans ble drept, ifølge Mohamed Ramzan.

Etter angrepet kunngjorde valgkommisjonen at internett og mobilnett ville bli avstengt i flere deler av provinsen Balutsjistan i et forsøk på å bedre sikkerheten.

Andre angrep på kort tid

Quetta er provinshovedstaden i Balutsjistan. Provinsen ble også for knapt to uker siden rammet av et større angrep, den gangen rettet mot et valgkamparrangement i byen Mastung. Rundt 150 mennesker ble drept i angrepet, som IS tok ansvaret for.

I alt ble nærmere 180 mennesker drept under valgkampen i Pakistan.

Både IS og pakistansk Taliban har truet med angrep på valgdagen. Begge gruppene anser demokratiet som en styreform som «vestlige hedninger» er tilhengere av.

Trusler

Kvelden før valget opplyste valgkommisjonens leder at det var kommet trusler både mot valglokaler, valgmedarbeidere og kandidater.

Få timer tidligere var det blitt kastet granater og skutt mot en militærkolonne med valgmedarbeidere og valgmateriell i Turbat-distriktet i Balutsjistan. Fire soldater ble drept.

Onsdag ble det dessuten meldt om skyting mellom tilhengere av to ulike partier i en landsby ved byen Sawabi nordvest i Pakistan. En person ble drept og to såret, opplyser politiet.

Fattig provins

Balutsjistan er Pakistans fattigste provins og har i lang tid vært herjet av vold knyttet både til ytterliggående islamisme og et separatistopprør.

Tidligere onsdag ble en politimann drept og tre andre såret da en håndgranat ble kastet mot et valglokale i en landsby i provinsens Khuzdar-distrikt.

Over 370.000 soldater og 450.000 politifolk er utplassert for å hindre angrep mot pakistanske velgere på valgdagen.

Over 100 millioner pakistanere er registrert som velgere. De skal velge ny nasjonalforsamling i tillegg til representanter til provinsforsamlingene.