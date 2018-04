Russland: Tyskprodusert klorgass funnet i Øst-Ghouta

Syriske regjeringsstyrker anklages for å ha brukt klorgass eller kjemiske stridsmidler under et angrep mot Douma 7. april. Dette benekter syriske myndigheter, og Russland har hevdet at angrepet var satt i scene av opprørere med britisk hjelp.

Med henvisning til det påståtte gassangrepet angrep USA, Frankrike og Storbritannia sist helg to angivelige lagre av kjemiske våpen, samt et forskningssenter der de hevder slike våpen ble utviklet, i Syria.

Ifølge en talskvinne for russisk UD har syriske styrker funnet tyskprodusert klorgass i Douma, noe Russland mener styrker påstanden om at det påståtte gassangrepet var satt i scene av opprørere.

– Syriske regjeringsstyrker, som har frigjort Øst-Ghouta, har funnet beholdere med klor fra Tyskland, et forferdelig kjemisk våpen, sa Maria Zakharova torsdag.

Ifølge henne er det også funnet britiske røykgranater i områdene som inntil nylig var kontrollert av opprørere.

Inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) ankom lørdag Damaskus, men har ennå ikke reist til Douma for å foreta undersøkelser der.

Et sikkerhetsteam fra FN, som skulle bane vei for inspektørene, ble beskutt da de besøkte Douma tirsdag.

– Det er fortsatt mye uro i området. FNs sikkerhetsteam må minst en gang til inn i Douma for å gjøre det klart, før inspektørene kan gå inn for å finne korrekte fakta, sier FN-talsmannen Stephane Dujarric.