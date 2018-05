Armenias protestleder oppfordrer til generalstreik

Over 20.000 mennesker demonstrerte tirsdag i Armenias hovedstad Jerevan, med krav om at nasjonalforsamlingen måtte utnevne Pasjinian til statsminister.

Etter ni timer var det klart at et flertall av de folkevalgte vendte tommelen ned for protestlederen, som tilhørere et lite opposisjonsparti. Armenia går dermed en usikker tid i møte.

Pasjinians reaksjon på nederlaget i nasjonalforsamlingen var å oppfordre til generalstreik, sivil ulydighet og nye demonstrasjoner.

– Fra klokka 8.15 i morgen bør alle veier blokkeres, jeg kunngjør generalstreik, sa Pasjinians til titusenvis av tilhengere i sentrum av Jerevan tirsdag kveld.

– Revolusjonen av kjærlighet og toleranse fortsetter, fortsatte han.

Eneste kandidat

Før tirsdagens avstemning i nasjonalforsamlingen, advarte Pasjinian de folkevalgte om at det vil bryte ut en «politisk tsunami» dersom han ikke fikk det som han ville.

Pasjinian var den eneste statsministerkandidaten som var nominert før avstemningen, mens regjeringspartiet – Det republikanske partiet – ikke hadde nominert noen.

Pasjinian hevder at den nylig avgåtte statsministeren Serzj Sargisian og en annen politisk veteran, Robert Kocharjan, planlegger å ta tilbake makten i landet.

– Jeg ber alle om å gå ut i gatene fordi de nok en gang ønsker å stjele folkets seier, sa han søndag.

– Mot nepotisme

Pasjinian har under de siste ukenes masseprotester lovet å kjempe mot nepotisme og korrupsjon og få Armenia inn på et nytt spor. Han har blitt en svært populær mann som har greid å samle titusener i gatene rundt omkring i landet.

Politikere fra regjeringspartiet har imidlertid anklaget ham for å fremme egne interesser. Det republikanske partiet har hatt makten nesten uavbrutt siden den tidligere Sovjet-republikken ble et selvstendig land i 1991.

Krisen brøt ut etter at Sargisian ble utnevnt til statsminister, da han i henhold til grunnloven ikke kunne få en ny periode som president. Flere av presidentens fullmakter ble overført til statsministeren, noe som utløste sterke protester.

Som følge av demonstrasjonene gikk Sargisian av for en drøy uke siden, kort tid etter at han hadde tatt fatt på statsministerjobben.