Norsk-iraner fengslet for attentatplaner i Danmark

Den norske statsborgeren ble arrestert 21. oktober og skal ha iransk bakgrunn. Mannen er varetektsfengslet fram til 8. november.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser at de har bistått danske Politiets Efteretningtjeneste (PET) i forbindelse med attentatplanene i Danmark.

PET-sjef Finn Borch Andersen sier på en pressekonferanse tirsdag at den norske borgeren ble pågrepet for å ha satt iransk etterretningstjeneste i stand til å fungere i Danmark.

Attentat

– Der er kort sagt snakk om en sak som handler om iransk etterretning, som etter vår oppfatning planla et attentat i Danmark, siger Borch Andersen.

Den norske borgeren er også siktet for å ha tatt del i forberedelsene til attentatet.

Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen varsler at danske myndigheter vil ta opp saken.

– Regjeringen vil reagere overfor Iran, sier han til DR Nyheter.

Finn Borch Andersen understreker at risikoen fortsatt er til stede selv om en mann er fengslet.

– Det gjør naturligvis ikke at trusselen er borte, sier han.

Ifølge PET skal målet for det angivelige attentatet være en gruppe iranere som bor i Ringsted i Danmark. Iranerne skal være en del at gruppen ASMLA. (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz). Gruppen kjemper for selvstendighet i et område i Iran.

Alvorlige trusler

– Det vil fortsatt være behov for omfattende sikkerhetsforanstaltninger rundt iranerne som skal ha vært målet for den varetektsfengslede mannens attentatplaner, sier Finn Borch Andersen.

– Trusselen mot de aktuelle personene er alvorlig, for én av dem den svært alvorlig, sier PET-sjefen.

Grensene til Danmark ble stengt i to timer under en politiaksjon i forbindelse med jakten på attentatmenn fredag 28. september Midt på dagen ble både Øresundsbroen mellom Sverige og Danmark og Storebæltsbroen mellom Sjælland og Fyn plutselig stengt. All ferjetrafikk bort fra Sjælland ble også stanset, samt togtrafikken.