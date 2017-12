Cubanere får sende SMS til USA

Fredag opphevet det cubanske telemonopolet sperren på tekstmeldinger over Floridastredet fra Cuba til USA. Det er gode nyheter for de mange cubanerne som har slekt og venner i nabolandet i nord.

– Fra 8. desember kan du sende tekstmeldinger fra en hvilken som helst mobiltelefon til USA, opplyser selskapet på sine nettsider. Etecsa legger til at taksten er «tilsvarende den som gjelder til andre land». En SMS over sundet koster omtrent 5 kroner.

Over to millioner cubanere bor i utlandet – brorparten av dem i USA – og SMS-forbudet har skapt mye frustrasjon og ført til mange klager. Samtaler og meldinger over internett er ikke et godt alternativ i et land der internettilgangen er strengt kontrollert.