Massive protester mot Trumps Storbritannia-besøk

Folkehavet i hovedstadens gater fredag omtales som en av de største britiske demonstrasjonene i nyere tid.

Demonstrantene bar på plakater med kritikk av Trump og sang slagord for å markere sin avsky mot at statsminister Theresa May rullet ut den røde løperen for den omstridte presidenten.

– Jeg støtter ikke at vi lot Trump komme hit. Alt han står for, er uverdig, sa Connie Brazier (32), som tok turen fra Portsmouth for å delta i demonstrasjonen i London.

Arrangørene anslår at over 250.000 mennesker deltok i hoveddemonstrasjonen fredag. Marsjen gikk gjennom flere hovedgater i London sentrum og endte opp på Trafalgar Square.

Miliband og Tatchell

Protesten var arrangert av Stop Trump Campaign, et nettverk opprettet for anledningen, bestående av grasrotkampanjer, fagforeninger, frivillige organisasjoner og politikere.

– Det er et fantastisk oppmøte med folk fra alle samfunnslag, sa borgerrettsaktivisten Peter Tatchell, som gikk i marsjen sammen med tidligere Labour-leder Ed Miliband.

Han mener demonstrasjonen sender et klart signal til Trump.

– Han kommer til å forstå det. Han kan ikke innrømme det offentlig, men det er helt sikkert at han blir påvirket av denne flommen av motstand, sier Tatchell.

Oppmøtet var så stort at London-politiet ba dem som hadde satt opp boder på Trafalgar Square, om å pakke sammen, for å «maksimere plassen» tilgjengelig grunnet antallet demonstranter.

Trump-ballong

Fredagens protester begynte allerede på formiddagen. Da svevde en diger ballong, formet som en babyversjon av presidenten, utenfor Parlamentet.

–Jeg syns det er veldig festlig. Det er en presis fremstilling av hans politikk, som er så umoden. Han diskuterer aldri som en voksen, sier 23-åringen Paul Fonseca.

– Det var bare en idé jeg og noen venner fant på da vi satt på puben, sier Kevin Smith, en av gruppen på 16 som står bak stuntet, som har fått mye oppmerksomhet.

Smith sier at han og de andre demonstrantene ønsker å vise sin motstand mot «høyrepopulismen og fremmedfrykten som sprer seg både i Europa og USA».

Te med dronningen

Ballongen ble fredag ettermiddag pakket sammen. Arrangørene opplyser at ballongen skal videre til Skottland, der Trump lørdag skal spille golf på sitt eget golf- og feriested Turnberry.

Trump ankom Storbritannia torsdag ettermiddag.

Fredag besøkte han statsministerens landsted Chequers, der han på god avstand fra demonstrasjonene holdt politiske samtaler med May, før de to holdt en felles pressekonferanse.

Trump fløy senere med helikopter til Windsor Castle for å drikke te med dronningen.