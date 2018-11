Krisemøte i Sikkerhetsrådet etter opptrapping mellom Ukraina og Russland

FNs sikkerhetsråd har innkalt til et krisemøte mandag ettermiddag norsk tid som følge av konflikten. Både Ukraina og Russland har bedt om møtet, opplyser kilder til nyhetsbyrået AFP.

EUs utsendinger til Sikkerhetsrådet oppfordret i forkant av møtet Russland til å «gjenopprette fri ferdsel» gjennom Kertsjstredet, der Russland tok kontroll over tre ukrainske marinefartøy søndag.

EU-diplomatene fra Frankrike, Storbritannia, Sverige, Polen og Nederland gir i en uttalelse uttrykk for «bekymring rundt den nylige økte spenningen i Azovhavet og Kertsjstredet». De oppfordret Russland til å løslate det ukrainske mannskapet og de beslaglagte fartøyene. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) hadde samme budskap da hun kommenterte situasjonen mandag.

Vestlig støtte

EU-president Donald Tusks budskap var det samme i en melding han la ut på Twitter. Der kom han med hard kritikk av Russland og slo fast at Ukraina har EUs støtte.

– Europa står samlet i sin støtte til Ukraina, skrev EU-president Donald Tusk.

Tusk snakket tidligere mandag med Ukrainas president Petro Porosjenko. Det gjorde også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som mandag ettermiddag kaller inn til krisemøte i NATO-Ukraina-kommisjonen.

Det var Porosjenko som ba NATO-sjefen om møtet. I første omgang møtes partene på ambassadørnivå i Brussel.

Folkeretten

Stoltenberg ga i sin telefonsamtale med Porosjenko uttrykk for sin fulle støtte til Ukrainas territorielle integritet og uavhengighet, som også omfatter landets rett til å kunne navigere fritt i sine territorialfarvann i henhold til folkeretten.

Russland handlet innenfor folkeretten, hevdet den russiske regjeringen mandag.

– Den russiske siden forholdt seg til både nasjonal og internasjonal lov, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Han anklaget de ukrainske fartøyene for å ha tatt seg ulovlig inn i russisk territorialfarvann og for ikke å ha samarbeidet med russiske grensevakter.

Varsler unntakstilstand

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hevdet også at det er Ukraina som har brutt internasjonal lov ved ikke å ha skaffet autorisasjon for fartøyene. Ukraina anklager på sin side Russland for aggressive handlinger og hevder at Russland ble varslet, men at henvendelsen ble ignorert.

Situasjonen fikk Ukrainas president til å skrive under på et dekret om å innføre militær unntakstilstand som skal vare de neste to månedene.

Presidentordren skal behandles av nasjonalforsamlingen før den kan tre i kraft.

– Russisk press

– Dette er Russlands måte å opprettholde trykket mot Ukraina på. Man vil begrense Ukrainas muligheter til å ta selvstendige beslutninger, sier sikkerhetspolitisk analytiker Johan Norberg ved Totalförsvarets forskningsinstitut til TT.

– Jeg tror at Russland vil vise at de kan stenge Kertsjstredet om de selv vil og at dette området er russisk. Spørsmålet nå er om det blir en opptrapping eller om at alle kommer til å ta et skritt tilbake, sier han.

