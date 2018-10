Trump: – Handelsavtalen hadde aldri kommet uten tollen vår

Den amerikanske presidenten kaller kritikerne av handelspolitikken hans «spedbarn» og sier det er USAs proteksjonistiske tiltak som har fått landets handelspartnere til forhandlingsbordet.

– Uten tollsatser, hadde vi ikke snakket om noen avtale, sa Trump da han kommenterte enigheten med Canada og Mexico i rosehagen utenfor Det hvite hus mandag.

– Avtalen vil diktere en handel som utgjør nærmere 1.200 milliarder dollar. Det gjør den til den største handelsavtalen i USAs historie, fortsatte han.

Frykten nå er at Kongressen torpederer handelsavtalen. Republikanerne risikerer å miste flertallet etter valget i november, men Trump sier han har alternativer.

– Republikanerne elsker den. Industrien elsker den. Landet vårt elsker den. Hvis avtalen er rettferdig, blir den lett godkjent. Det er en fantastisk avtale, sa han.

Begravde stridsøksa

Trump sier videre at han er glad for å kunne begrave stridsøksen etter uker med periodevis anstrengte handelsdiskusjoner med Canada og landets statsminister Justin Trudeau.

– Det var mye spenning mellom ham og meg, men nå har det ordnet seg. Vet dere når det sluttet? Rundt midnatt i går. Han er en god mann og han elsker Canadas folk, sa den amerikanske presidenten.

Videre understreket han at det er et «privilegium» for andre land å handle med USA.

– Og da snakker jeg ikke bare om Mexico og Canada. Jeg snakker om alle. Det er et privilegium for Kina å gjøre handel med oss. Det er et privilegium for EU, som har behandlet oss veldig dårlig, men det kommer seg, sa Trump.

Han sa også at India, som han kaller «tollkongen», «veldig snart» vil begynne handelssamtaler med USA.

NAFTA-erstatter

Trump varslet i valgkampen i 2016 at han ville trekke USA ut av NAFTA med mindre Canada og Mexico gikk med på å reforhandle avtalen, som han omtalte som «tidenes dårligste».

Etter en svært vanskelig sluttspurt kom USA og Canada i mål med sine forhandlinger om en ny avtale like før fristen midnatt søndag amerikansk tid. En prinsippavtale med Mexico var allerede på plass før USA forhandlet med canadierne.

USMCA-avtalen skal erstatte NAFTA-avtalen, som er drøyt 24 år gammel. Den skal signeres innen 60 dager og tre i kraft fra 2019.

Canadiske meieribønder raser

Ifølge den canadiske avisen The Star innebærer avtalen grunnleggende endringer av reglene som styrer bilindustrien i Nord-Amerika. I tillegg vil den påvirke en rekke andre industrier, som meierier og legemiddelbransjen.

Canada skal ha gitt etter på jordbruksfronten, noe som innebærer at amerikanske bønder kommer til å få større mulighet til å selge meieriprodukter i Canada. Det faller ikke i god jord hos interesseorganisasjonen Dairy Farmers of Canada.

– Dette har skjedd tross forsikringer fra regjeringen vår om at de ikke ville godta en avtale som er dårlig for canadiere. Vi sliter med å se hvordan denne avtalen kan være bra for de 220.000 canadiske familiene som er avhengige av meieriproduksjon, skriver de.

Uløst tollspørsmål

Spørsmålet om toll på import av stål og aluminium, som USA har innført mot Canada, skal ikke ha blitt løst.

Men den nye avtalen beholder NAFTAs konfliktløsningsmekanisme, noe som gir Canada beskyttelse hvis Trump går videre med planen om å innføre toll på import av biler, lastebiler og bildeler til USA. USA ønsket i utgangspunktet å fjerne denne mekanismen.

Til tross for at både USA og Canada har måttet svelge kameler, er begge parter tilsynelatende fornøyde.

– Denne avtalen er dypt fordelaktig for canadiere, sier Canadas utenriksminister Justin Trudeau.