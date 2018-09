Dødstallet stiger etter tyfonen på Filippinene

De fleste ofrene har omkommet i ras og bygningskollapser, opplyser Francis Tolentino, som er rådgiver for Filippinenes president Rodrigo Duterte.

En baby, ett større barn og to andre personer mistet livet i et jordskred i provinsen Nueva Vizcaya. Det samlede antallet døde kan øke til minst 16 når myndighetene får bekreftet informasjon om flere av hendelsene under uværet.

– Antall døde kommer etter hvert til å stige, sa Ricardo Jalad, som leder sivilforsvaret på Filippinene, tidligere på lørdagen.

Blant de omkomne skal det også være en druknet jente og en sikkerhetsvakt som havnet under en vegg som kollapset.

Verdens kraftigste

Tyfon og orkan er ulike navn på samme type uvær. Mangkhut er det kraftigste tropiske uværet noe sted i verden så langt i år.

Ekstremværet traff den nordlige delen av øya Luzon på Filippinene natt til lørdag lokal tid. Vindkastene ble målt til 70 meter per sekund.

Den voldsomme vinden blåste av tak, en flyplass fikk skader og regnet utløste flere skred. Rundt 10 millioner mennesker bor i området som ble rammet, og mange av dem er fattige.

– Det føltes som verdens undergang, forteller Bebeth Saquing (64), som bor i området.

I forkant av uværet ble nærmere 90.000 mennesker evakuert fra de mest utsatte stedene.

Jordbruket rammet

Nord på Luzon ligger det også svært viktig jordbruksområder, hvor innhøstingen av ris og mais så vidt er i gang. Bøndene kan nå ha mistet betydelige deler av avlingene, og Filippinene sliter fra før med mangel på ris.

Den vedvarende vindstyrken var på opptil 57 sekundmeter før tyfonen traff land. Grensen for orkan i Atlanterhavet går ved 33 meter per sekund.

Uværet svekket seg litt da det nådde kysten, og Mangkhut ble nedgradert til en tyfon i kategori 4. Etter å ha rast over Luzon beveget tyfonen seg videre i retning Kina og Hongkong.

På Taiwan er en kvinne omkommet etter å ha blitt tatt av kraftige bølger forårsaket av Mangkhut.

Vant med ekstremvær

Filippinene rammes i gjennomsnitt av 20 kraftige stormer hvert år, og landet er vant med å håndtere tyfoner.

Situasjonen på Luzon er svært forskjellig fra områdene sørøst i USA, som er rammet av uværet Florence. Vinden har ikke vært like ekstrem i USA, men Florence har nærmest lagt seg i ro over et område med en rekke byer og industri hvor det nå kommer enorme mengder regn.

Mangkhut har beveget seg langt raskere over områder på Filippinene hvor det bor mange fattige og bønder.

Myndighetene i Kina jobber med å forberede seg på at Mangkhut treffer dem. I Fujian-provinsen er 51.000 fiskere evakuert, og rundt 11.000 fartøyer har lagt til kai for å være mindre utsatt når det blåser opp.