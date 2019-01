Tidligere Trump-rådgiver pågrepet av FBI

Til sammen består siktelsen av sju punkter, opplyser spesialetterforsker Robert Muellers kontor fredag.

Den tidligere Trump-rådgiveren er siktet for fem tilfeller av falsk forklaring, for å ha forsøkt å påvirke et vitne, og for å ha motarbeidet rettsvesenet. Blant annet skal han ha løyet overfor etterretningskomiteen i Representantenes hus om sine interaksjoner med «Organisasjon 1».

I siktelsen antydes det sterkt at Organisasjon 1 er WikiLeaks. Blant annet heter det at lederen for Organisasjon 1 «på alle relevante tidspunkter befant seg på den ecuadorianske ambassaden i London».

DANIEL HULSHIZER, AP/Scanpix

Lobbyist

Amerikanske medier har også tidligere skrevet at Stone har vært i Muellers søkelys på grunn av sin mulige tilknytning til WikiLeaks. Amerikansk etterretning mener Russland sto bak tyveriet av eposter fra Demokratenes epostservere under valgkampen i 2016, som senere ble offentliggjort av WikiLeaks.

Stone har vært en langvarig alliert av den amerikanske presidenten. Forholdet mellom de to går helt tilbake til da Stone var lobbyist for Trumps kasinovirksomhet på 1990-tallet.

Razzia

Offisielt forlot han Trumps valgkampteam 8. august 2015, men ifølge Muellers siktelse fortsatte han å hjelpe Trump også etter dette.

Blant annet snakket Stone med Trumps valgkampteam om WikiLeaks og «informasjon som kunne være skadelig for Clinton-kampanjen». Kort tid senere begynte organisasjonen å publisere lekkede eposter fra Demokratenes epostservere.

Etter at WikiLeaks begynte å publisere lekkasjene, skal Stone ha mottatt en melding fra en Trump-medarbeider der det sto «bra jobbet». Denne personen var underlagt et «høytstående medlem av Trumps valgkampteam», og denne høytstående personen var ifølge CNN Steve Bannon.

Den amerikanske TV-kanalen viser til at ordlyden i siktelsen matcher meldingsutvekslingene mellom Stone, Bannon og sistnevntes rådgiver Matthew Boyle som ble publisert av New York Times i november i fjor.

Langvarig alliert

Både offentlig og overfor Kongressen har Stone hevdet at han ikke visste på forhånd hva WikiLeaks kom til å publisere. Denne angivelige løgnen danner deler av grunnlaget for punktene om falsk forklaring i siktelsen.

Amerikansk etterretning mener Russland sto bak tyveriet av eposter fra Demokratenes epostservere under valgkampen i 2016. Stone anklages ikke spesifikt for å ha samarbeidet med Russland.

66-åringen har vært en langvarig alliert av den amerikanske presidenten. Forholdet mellom de to går helt tilbake til da Stone var lobbyist for Trumps kasinovirksomhet på 1990-tallet. Stone har også vært rådgiver for andre presidenter, deriblant Richard Nixon og Ronald Reagan.

– Heksejakt

Stone er langt fra den første personen med tilknytning til Trump som har blitt siktet av spesialetterforsker Robert Mueller. Tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har blant annet erkjent å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trump ble innsatt som president.

Tidligere valgkampsjef Paul Manafort ble siktet og etter hvert dømt for fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for å ikke å ha oppgitt en utenlandsk bankkonto. Trumps tidligere advokat Michael Cohen inngått en avtale med Mueller og har i en annen sak blitt dømt til tre års fengsel.

Trump har hele veien nektet for å ha på noen som helst måte ha samarbeidet med Russland, og har kalt Mueller-granskningen en «heksejakt» flere ganger. I november i fjor ble det bekreftet at han hadde gitt skriftlige svar på spørsmål fra Mueller om Russlands antatte valginnblanding.

Ifølge CNN gjennomførte FBI-etterforskere en razzia i Stones bolig i Fort Lauderdale i Florida ved 6-tiden lokal tid fredag. Da FBI banket på, åpnet Stone selv døren.