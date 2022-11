Hoved­mann bak drapet på 298 pas­sasjerer er fort­satt på fri­fot

Torsdag ble to russere og en ukrainer dømt til livstid i fengsel for nedskytningen av det malaysiske passasjerflyet MH17 over Ukraina i 2014. Spørsmålet er om de noensinne kommer til å se innsiden av en celle.