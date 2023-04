Midtøsten-ekspert tror Israel eskalerer konflikten for å avlede fra intern uro

Krisen i Midtøsten eskalerer etter flere israelske rakettangrep mot Libanon og Gaza natt til fredag. Angrepet kan være en avledningsmanøver, ifølge ekspert.

Israel har avfyrt flere raketter mot mål på Gaza-stripen og Libanon natt til langfredag. Konflikten med palestinerne, Libanon og Hamas nærmer seg et vippepunkt.

NTB- Isabel Müller Eidhamar

Kopier lenke

Kopier lenke

– Jeg tror dette er en lynavleder for massedemonstrasjonene mot Netanyahus rettsreform i Israel, sier Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage ved Universitetet i Oslo (UiO) til NTB.

Waage tror Israel har valgt å trappe opp konflikten med palestinerne og Libanon for å avlede fra uroen på hjemmebane, der statsminister Benjamin Netanyahu prøver å presse gjennom en omstridt rettsreform som vil gi mer makt til politikerne på bekostning av domstolene.

– Rent kynisk kan det være et forsøk på å samle israelerne om en felles sak og midlertidig roe ned situasjonen i landet, sier Waage.

Kritikere mener rettsreformen er skreddersydd for Netanyahu for å sørge for at han slipper å havne i fengsel for korrupsjonsanklager, som han ble tiltalt for i 2019.