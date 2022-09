Verdensledere gratulerer Liz Truss og maner til samarbeid

Gratulasjonene hagler inn til Storbritannias nye statsminister Liz Truss. Flere anmoder Truss til internasjonalt samarbeid.

Liz Truss blir oppfordret til internasjonalt samarbeid for å takle krisene i verden. Selv har hun blant annet varslet en hardere linje overfor EU.

– Norge og Storbritannia er nære venner og Nato-allierte. Jeg ser fram til å jobbe med min nye britiske kollega for å gjøre Europa mer trygt og grønt og ytterligere styrke den nære relasjonen over Nordsjøen, skrev Jonas Gahr Støre (Ap) på Twitter kort tid etter at valgresultatet var klart.

Truss vant lederkampen i Det konservative partiet og tar dermed over som statsminister etter Boris Johnson. Hun vant over Rishi Sunak og fikk 57 prosent av stemmene.

Etter valgtapet oppfordret Sunak de konservative til å stå samlet bak Truss.

– Det er riktig at vi nå står samlet bak den nye statsministeren, Liz Truss, nå som hun leder landet gjennom vanskelige tider, skriver Sunak på Twitter.

Håper på samarbeid

Frankrikes president Emmanuel Macron gratulerer Liz Truss og sier han er rede til å samarbeide med Storbritannia som «venner og allierte».

Uttalelsen er en henvisning til at Truss under valgkampen ikke ville svare på om hun så på Macron som venn eller fiende.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen oppfordrer Truss til å samarbeide med EU. I valgkampen lovet imidlertid Truss å føre en hardere linje overfor EU.

– EU og Storbritannia er partnere. Vi står overfor mange felles utfordringer, fra klimaendringer til Russlands invasjon av Ukraina. Jeg ser fram til en konstruktiv relasjon med full respekt for våre avtaler, skriver von der Leyen på Twitter.

Også Tysklands statsminister Olaf Scholz sier de har felles utfordringer å ta fatt på.

– Jeg ser fram til vårt samarbeid i disse utfordrende tider. Storbritannia og Tyskland vil fortsette å jobbe tett sammen – som samarbeidspartnere og venner, skriver Scholz på Twitter.

– Spiller lederrolle i Nato

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg vektlegger Storbritannias Ukraina-støtte i sin gratulasjon.

– Storbritannia spiller en ledende rolle i Nato, deriblant med store bidrag til vårt forsvar og betydelig støtte til Ukraina. Jeg ser fram til å jobbe tett sammen med deg som statsminister i denne viktige tiden for vår sikkerhet, skriver Stoltenberg på Twitter.

Opposisjonslederen Keir Starmer gratulerer Truss med seieren, men ber henne forklare hvordan hun skal finansiere de varslede skattekuttene.

– Gjennom sommeren har vi hørt langt mer fra vår nyeste statsminister om kutt i selskapsskatten enn om levekostnadskrisen, sier Starmer.

– Hun må svare på spørsmålet om hvordan hun skal betale for dette, sier han.

Johnson tror Truss' politikk er rett

Avtroppende statsminister Boris Johnson tror Truss' politikk er nødvendig for å takle krisene i landet. Han begynner imidlertid gratulasjons-tråden på Twitter med å skrive om seg selv.

– Jeg er stolt av å ha vært leder i Det konservative partiet de siste tre årene, vinne det største flertallet i årtier, gjennomføre Brexit, sørge for den raskeste vaksineutrullingen i Europa og gi vesentlig støtte til Ukraina.

Han sier Truss har «den riktige planen» for å håndtere krisene i landet og samle partiet.

– Tiden er inne for at alle konservative stiller seg 100 prosent bak henne, skriver han.