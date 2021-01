«Til helvete med Grunnloven!»

GJESTEKOMMENTAR: USA var heldigvis ikke en ordentlig bananrepublikk.

Bildene av Trump-supportere med sørstatsflagg rotende rundt i kongressbygningene sjokkerte en hel verden som spurte seg selv om Trump faktisk var i ferd med å gjennomføre et statskupp koordinert via Twitter foran tv-skjermen i Det hvite hus. Foto: Jose Luis Magana, AP/NTB

Gunnar Grendstad Statsviter, professor ved Universitetet i Bergen

Den fargerike senatoren fra Sør-Carolina, Ben Tillman, skrev seg for mange år siden inn i historiebøkene med sin trussel om at dersom Den amerikanske grunnloven stod mellom ham og dyden til en hvit kvinne som var truet av svarte menn, så kunne Grunnloven dra til helvete. Tillman fikk tilnavnet «Høygaffelen» fordi han ville reise til Washington og stikke høygaffelen opp i bakenden på president Grover Cleveland.

På samme måte lovet president Trump sine tilhengere i 2016 at han skulle reise til hovedstaden og tømme sumpen i Washington. Da Trump tapte gjenvalget som president i november var hans handlinger like direkte som Tillmans trussel: «Om Grunnloven står mellom meg og gjenvalget, så kan Grunnloven dra til helvete!»

Men heldigvis var ikke USA en ordentlig bananrepublikk. Hadde landet det vært, burde Trump og hans kanaljer ha klart å fikse valgresultatet i god tid på forhånd.

Skammens dag

Onsdag 6. januar 2021 vil gå inn i amerikansk historie som en skammens dag. Dette var høytidsdagen da Kongressen skulle godkjenne valgmannsstemmene fra delstatene og formelt erklære Joe Biden som ny president. Like viktig som et demokratiske valg er et fredelig maktskifte.

Men onsdag formiddag stod den tapende president Trump utenfor Det hvite hus og egget sine tilhenger til å gå nedover Pennsylvania Avenue til Kongressen og sørge for at visepresident Mike Pence sammen med senatorene og representantene skulle se bort fra resultatet i valgmannskollegiet og snu valgnederlaget til en seier for Trump. Da det gjaldt som verst viste heldigvis Mike Pence seg til slutt som en mann som var tro mot Grunnloven. Etter fire år som en koordinert nikkedukke for Trump, brøt Pence med Trump, erklærte at han ville følge Grunnloven og begynte å lede opptellingen av stemmer i Kongressen.

I den alfabetiske rekkefølgen i godkjenningen av stemmene hadde Pence bare kommet til Arizona før republikanske kongressmedlemmer protesterte mot valgresultatet. Prosedyren krevde at representantene og senatorene trakk seg tilbake til hvert sine kammer for å diskutere og å stemme over protestene.

Det var da Trump sin hær av tilhengere hadde kommet fram til Kongressen og etter kort tid stormet bygningen og tok seg inn i de to kamrene og kontorene mens sikkerhetsvakter brakte oppskakede kongressmedlemmer gjennom fluktkorridorer og til sikkerhet. Bildene av Trump-supportere med sørstatsflagg rotende rundt i kongressbygningene sjokkerte en hel verden som spurte seg selv om Trump faktisk var i ferd med å gjennomføre et statskupp koordinert med Twitter foran TV-skjermen i Det hvite hus.

Ikke plaget av ironi

Både politi og politikere hadde fryktet at demonstrantene vil komme nær kongressbygningen som denne onsdagen mer enn ellers var symbolet på USA demokrati. Men brent av de overdrevne sikkerhetstiltakene under demonstrasjonene i Washington i juni i fjor der militærhelikoptre sirklet femten meter over demonstrantene mens Trump skred fram til en nærliggende kirke for å bli tatt bilde av med en bibel i hånd, valgte myndighetene å ligge lavt i terrenget for ikke å kaste militærmektige og politivoldelige skygger over den høyverdige valgopptellingen.

Søndag denne uka ble medlemmene av Kongressen sverget inn i Kongressen. Markeringskåte republikanske politikere hadde allerede da lovet at de skulle protestere mot valgresultatet. Få av dem lot seg affisere av ironien i at de godkjente sine egne valg, mens de tre dager senere lovet ikke å ville godkjenne valgnederlaget til Trump, som var basert på de samme valgprosedyrene.

To av dem som ledet an i dette hule protest-teateret, var senatorene Josh Hawley fra Missouri og Ted Cruz fra Texas. Begge er utdannede jurister fra USAs eliteuniversiteter og har vært law clerks i amerikanske høyesterett. Men hva er vel en teoretisk forståelse for den arkaiske Grunnloven verdt når man heller kan være en sykofant for en populistisk president?

Trumps to tunger

Mens demonstrantene fortsatte å romsterte inne i Kongressbygningen, måtte selv ihuga Trump-rådgivere oppfordre presidenten til å gi en offentlig kunngjøring om at demonstrantene måtte trekke seg tilbake og la Grunnloven styre dagen. En motvillig Trump valgte å tale med to tunger. Først gjentok han løgnene om at han egentlig hadde vunnet valget. Deretter sa han at han elsket sine tilhengere og at det var viktig med fred og ro.

Onsdag kveld ble Nasjonalgarden mobilisert og kongressbygningen tømt for demonstranter. Pence og kongressmedlemmene kunne deretter gjenoppta sine lovpålagte prosedyrer. Med godkjenningen av valget Wyoming, som siste stat torsdag morgen, kunne Pence endelig og formelt godkjenne Joe Biden og Kamala Harris som valgvinnere. Til slutt ga han ordet til presten som samlet kongressmedlemmene til bønn. «God bless America.»

President Trump har i underkant av to uker igjen som president. Det er for liten tid til å sette i gang en ny riksrettsprosess eller å kunne kvitte seg med presidenten ut fra prosedyrene i det 25. grunnlovstillegget. Nå må USA bare la klokka løpe og håpe at Trump som øverstkommanderende for de væpnede styrkene ikke finner noen farlige knapper å trykke på.

Kan noen i mellomtiden heller gi ham en høygaffel?

