Valget som kan avgjøre USAs framtid og plass i verden

De fleste presidentvalg i USA omtales som skjebnevalg, men sjelden har landet vært mer splittet og kandidatene mer ulike.

President Donald Trump ligger bak på meningsmålingene og har samlet tusener på folkemøter i et forsøk på å innhente Joe Bidens forsprang de siste ukene. Det har resultert i hundrevis av nye koronadødsfall, ifølge en Stanford-studie. Foto: AP / NTB

Donald Trump lover i år som i 2016 å gjøre USA «great again». Det har han ikke lyktes med i løpet av fire år som president. Foto: AP / NTB

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har bare unntaksvis tatt av seg munnbindet i valgkampen, har rettet hard kritikk mot president Donald Trumps håndtering av koronapandemien og unngått store folkemøter for å hindre smittespredning. Foto: AP / NTB

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har stor støtte blant USAs svarte, og det store antallet forhåndsstemmer kan tyde på at Demokratene har lyktes med å mobilisere både denne og andre velgergrupper. Foto: AP / NTB

Republikaneren Donald Trump og Demokraten Joe Biden har lite til felles, bortsette fra høy alder.

Mens 74-åringen Trump har brukt mesteparten av livet på å tjene penger og snakke om egen storhet og rikdom, har 77 år gamle Biden vært folkevalgt heltidspolitiker i snart 50 år.

Begge kjenner de rett nok Det hvite hus fra innsiden, Trump etter fire år som president og Biden etter åtte år som visepresident under Barack Obama. Men der stopper også likheten.

Skjellsord og løgner

Trump har under sine fire år som president vist fingeren til omverdenen og internasjonalt samarbeid, trukket USA ut av en rekke internasjonale avtaler og kuttet USAs bidrag til FN-organisasjoner som WHO og UNRWA.

Presidenten har også latt skjellsord og vulgære karakteristikker hagle over alle som har ytret kritikk eller kommet med innvendinger, noe som også har resultert i stor gjennomtrekk i hans egen administrasjon.

Tidligere medarbeidere har tegnet et bilde av ham som impulsiv , ustabil og mer opptatt av sitt eget selvbilde enn sine landsmenns ve og vel. Selv har han hevdet å være «et stabilt geni».

Trump er også tatt i å framføre tusenvis av usannheter og har tegnet et bilde av det amerikanske samfunnet og sin egen innsats for å gjøre USA «great again» som i beste fall må kunne kalles misvisende.

Gir Kina skylden

Amerikanske medier er gjort til hovedfiende , det samme er Kina som Trump gikk til handelskrig mot, noe som resulterte i at USAs handelsunderskudd økte enda mer. Det samme har budsjettunderskuddet og statsgjelden under Trump, mens de rike har blitt rikere.

Trump har også gitt Kina skylden for koronapandemien , som snart har kostet 240.000 amerikanere livet og har avdekket et helsevesen helt ute av stand til å dekke innbyggernes behov.

Selv avfeide han koronaviruset først som en mild influensa , anklaget Demokratene for å bruke smitteverntiltak for å ramme ham og nektet til det siste å bruke munnbind , selv etter å ha testet positivt for viruset.

Pandemien kastet over 20 millioner amerikanere ut i arbeidsledighet , rammet økonomien hardt og stadig flere amerikanere begynte etter hvert å tvile på Trumps løfter om mirakelkurer, snarlig vaksine og et beseiret virus.

Sliter på målingene

Misnøyen kom tydelig til syne på meningsmålingene , der Trump gjennom hele valgkampen har ligget et godt stykke bak utfordreren Biden. Det gjorde han imidlertid også i 2016, da han seiret over Hillary Clinton med nesten 3 millioner færre stemmer takket være den amerikanske valgordningen.

Stikk i strid med alle smittevernråd har Trump de siste ukene reist landet rundt og holdt store folkemøter, noe som ifølge en fersk Stanford-studie trolig har resultert i ytterligere 30.000 smittetilfeller og minst 700 dødsfall.

At smittespredningen den siste uka før valget har økt kraftig i de viktige vippestatene i Midtvesten , som Trump noe overraskende kapret fra Demokratene i 2016, er dårlig nytt for ham. Meningsmålingene viser nå at Biden har et solid overtak i disse delstatene, og koronafrykt kan gjøre det vanskelig for Trump å mobilisere velgere i siste liten.

Biden med munnbind

Joe Biden har til sammenligning snakket til velgerne fra sitt eget hjem, har konsekvent brukt munnbind når han har reist rundt og han har unnlatt å holde folkemøter.

Han har samtidig vært nådeløs i sin kritikk av Trumps håndtering av pandemien , kaller den fullstendig feilslått og et synlig bevis på hvor uegnet Trump er som president.

Biden er imidlertid ingen karismatisk mann og har aldri lykkes med å skape den helt store entusiasmen hos folk.

Med sin lange fartstid i Senatet og år som visepresident framstår han for mange amerikanere som et typisk eksempel på makteliten i Washington.

Ingen sosialist

Selv om radikale utfordrere som Bernie Sanders og Elizabeth Warren og deres mange tilhengere blant Demokratene, har tvunget Biden et knepp til venstre , ligger han fortsatt godt ute på høyresiden etter norsk målestokk.

Trumps påstand om at Biden vil gjøre USA til en ufri sosialiststat dersom han vinner, faller derfor på sin egen urimelighet.

Biden lover rett nok å videreføre Obamas helsereform, øke minstelønnen, heve skattene for de rikeste, sikre gratis college-utdanning for alle og bruke tusenvis av milliarder kroner på klimatiltak, men sosialisme kan det knapt kalles.

USA trenger en president som respekterer vitenskapen, som spiller på lag med omverdenen, som ikke opptrer splittende på hjemmebane, men som evner å bygge bro mellom partiene i Kongressen og som respekterer demokratiet, har vært Bidens hovedbudskap i valgkampen.

Anklager

Mens Demokratene har trukket fram Trumps lefling med konspirasjonsteorier og manglende vilje til å ta avstand fra høyreekstreme militsgrupper og tilhengere av hvit overmakt , har presidenten og hans nærmeste anklaget Biden for korrupsjon.

Ifølge dem bisto Biden som visepresident sønnen Hunter med forretningsvirksomhet i Ukraina og Kina. Biden avviser dette , og det er heller ikke fastslått at sønnens gjorde seg skyldig i lovbrudd i disse to landene.

Begge deler var tema under den første kaotiske TV-debatten mellom de to presidentkandidatene og ble siden fulgt opp av deres respektive støttespillere, uten at dette tilsynelatende har endret folks syn nevneverdig på noen av dem.

Trumps egen historikk når det gjelder damer , har derimot gjort Republikanerne forsiktige med å anklage Biden for upassende oppførsel, et ellers yndet tema i amerikanske valgkamper.

Hvisker om demens

Ettersom det bare er tre år som skiller de to, har heller ikke Bidens alder vært et stort tema. Men den tidligere visepresidentens stamming og til tider usammenhengende uttalelser har ført til hvisking om at han er dement.

Trump kaller konsekvent Biden for «søvnige Joe», men det var slett ingen søvnig eller dement Biden seerne fikk se under de to TV-debattene.

Biden har i det store og hele vært spart for det voldsomme hatet og den massive svertekampanjen som ble Hillary Clinton til del i 2016.

Mobilisering

Flere drap på svarte, begått av politifolk de siste månedene, har pustet nytt liv i Black Lives Matter-bevegelsen og resultert i mobilisering blant svarte velgere. Entusiasmen er kanskje ikke den aller største når det gjelder Biden, men antipatien mot Trump er desto større.

Det samme gjelder velgerne med latinamerikansk og asiatisk bakgrunn, som i likhet med svarte tradisjonelt stemmer på Demokratene. Det gjør også et flertall av de kvinnelige velgerne og velgere med høyere utdanning.

Et av de store spenningsmomentene er derfor om hvite arbeidsklassevelgere, som var med på å gi Trump seieren i 2016, fortsatt stoler på løftene hans.

Nærmere 100 millioner amerikanere har alt forhåndsstemt og sagt sin mening om de to, og tirsdag feller velgerne sin endelige dom over hvilken vei USA skal gå de neste fire årene.