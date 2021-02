Antistoffer etter korona i ni måneder

KORONA: Flertallet av dem som har vært koronasmittet, har beskyttende antistoffer i kroppen i minst ni måneder etter å ha fått påvist smitten, viser en svensk studie.

Libanon er et av landene med høyest smittetrykk. Her blir en Beirut-kvinne vaksinert. Foto: Hussein Malla, AP/NTB

NTB

Risikoen for å bli smittet på nytt viste seg dessuten å være ekstremt lav, melder SVT.

Danderyds sjukhus og Karolinska Institutet startet studien på våren i fjor og har fokusert på langtidsimmunitet hos helsepersonell.

I studiens tredje fase kunne forskerne se at 96 prosent av de 370 deltakerne hadde antistoffer på våren. Etter ni måneder hadde de fortsatt beskyttende antistoffer.

– Hvis man har hatt bekreftet covid-19, så synes jeg at man kan stille seg sist i vaksinekøen og la andre som trenger vaksinen mer, komme først, sier forsker Charlotte Thålin.

Forskerne testet deltakerne for eventuell ny smitte etter å ha blitt smittet første gang. De ble testet en gang i uken i ti uker. Mindre enn 1 prosent hadde da virus i kroppen i denne perioden, noe som tyder på at risikoen for å bli smittet på nytt, er lav.

Forskerne hadde ventet seg at flere med antistoffer skulle bære på viruset, men uten å ha symptomer.

– Det er kjempegode nyheter. Antistoffene ser ut til å fungere bra, de beskytter deg fra å bli syk, men også fra å bli infisert og spre det videre, sier Thålin.

Neste fase i studien skal gjennomføres i mai, da mange av deltakerne forventes å være vaksinert. Da skal forskerne sammenligne immunforsvaret etter naturlig infeksjon og etter vaksinering.

– Prøvde å hacke Pfizer

Nord-Korea har prøvd å hacke Pfizer for å få tilgang på vaksineinformasjon, ifølge Sør-Koreas etterretningstjeneste.

Den sørkoreanske etterretningskomiteen har blitt brifet av etterretningstjenesten i landet om hackerforsøket, sier parlamentarikeren Ha Tae-keung til reportere.

Han sier etterretningstjenesten opplyste dem om at Nord-Korea prøvde å skaffe seg teknologi knyttet til vaksineutvikling og behandling gjennom hacking.

AFP har prøvd å komme i kontakt med Pfizers avdeling i Sør-Korea, uten å lykkes.

Nord-Koreas president Kim Jong-un har gjentatte ganger sagt at landet ikke har hatt noen smittetilfeller, noe få har trodd på.

Snek i vaksinekøen

487 samfunnstopper snek i vaksinekøen i Peru, ifølge landets president. To ministre har gått av etter å ha innrømmet at de allerede er vaksinert.

Offisielt begynte ikke Peru vaksineringen mot koronaviruset før i starten av februar.

Men før dette ble en rekke samfunnstopper vaksinert i hemmelighet. Fungerende president Francisco Sagasti sier det er snakk om 487 personer. Blant disse var det minst to ministre, i tillegg til ekspresident Martin Vizcarra.

– De utnyttet sin posisjon, sa Sagasti i en TV-sendt tale mandag kveld lokal tid.

Vurderer gransking

Han la til at listen over de vaksinerte vil bli overlevert til påtalemyndigheten. I tillegg skal opposisjonen i nasjonalforsamlingen vurdere å nedsette en granskingskommisjon.

Utenriksminister Elizabeth Astete gikk av søndag, og også helseminister Pilar Mazzetti og to viseministre har trukket seg.

Astete har erkjent at hun ble vaksinert i slutten av januar og sagt at «jeg kunne ikke unne meg luksusen å bli syk». Forklaringen har utløst raseri blant mange peruanere.

Som i mange andre land er det helsearbeidere som egentlig skal vaksineres først i Peru. (NTB)

Fakta Smittesituasjonen Disse landene opplever for tiden det største smittetrykket i verden, sortert etter antall koronasmittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. (Tall i parentes viser antall døde per 100.000 i samme periode). Montenegro: 1177 smittede (14,1 døde) Tsjekkia: 972 smittede (17,4 døde) Israel: 916 smittede (7,0 døde) Estland: 623 smittede (6,0 døde) Slovenia: 622 smittede (9,9 døde) Bahrain: 610 smittede (1,8 døde) Portugal: 591 smittede (25,8 døde) Spania: 561 smittede (13,6 døde) Libanon: 551 smittede (13,0 døde) Latvia: 538 smittede (13,9 døde) Albania: 519 smittede (6,1 døde) Slovakia: 512 smittede (22,8 døde) I Norge er det registrert 67 nye smittetilfeller og 0,5 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. For de øvrige nordiske landene er tallene per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene 405 smittede og 8,2 døde i Sverige, 101 smittede og 2,7 døde i Danmark, 94 smittede og 0,7 døde i Finland og 8 smittede og ingen døde på Island. Så langt har 109.156.825 mennesker fått påvist smitte på verdensbasis. 2.407.873 mennesker er døde hittil i pandemien. Kilde: Johns Hopkins-universitetet Les mer