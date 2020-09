To politibetjenter skutt i Louisville i Kentucky – mistenkt pågrepet

Politiet i Louisville bekrefter at to av deres betjenter er skutt, timer etter at en politimann slapp drapstiltale etter at Breonna Taylor ble drept i mars.

Politiet står ved krysset i Louisville i Kentucky der en politibetjent ble skutt onsdag kveld. Foto: John Minchillo / AP / NTB

NTB-AP-DPA

Politiet undersøker åstedet i Louisville i Kentucky. Foto: John Minchillo / AP / NTB

Demonstrasjonen spredte seg til flere byer i USA, som her på Manhattan i New York. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP / NTB

Flere demonstranter ble pågrepet av politiet i Louisville. Foto: John Minchillo / AP / NTB

Tilstanden til politibetjentene er ikke kjent, men politiet i Louisville sier de vil informere om tilstanden til de to så snart som mulig.

Skyteepisoden skal ha skjedd rundt klokken 20.30 lokal tid.

En person som er mistenkt for skytingen, er pågrepet, opplyser politiet.

Store demonstrasjoner

Det er fortsatt uklart hva som skjedde, men det oppsto onsdag protester i byen Louisville og i flere andre byer i USA etter at en politimann slapp drapstiltale etter at Breonna Taylor (26) ble drept av politiet i mars i år.

Politimannen er tiltalt for å ha opptrådt farlig – men ikke for drap – etter politirazziaen der afroamerikanske Breonna Taylor ble drept i Kentucky.

Demonstranter samlet seg i Louisville da kjennelsen kom, og de hadde håpet på strengere tiltaler. Senere på dagen ble flere demonstranter pågrepet av politiet.

Protestene spredte seg natt til torsdag til flere byer som New York, Boston, Washington og Los Angeles. De meste omfattende demonstrasjonene var i Louisville, den største byen Kentucky. Her brukte politiet sjokkgranater for å spre demonstranter som hadde samlet seg i Jefferson Square Park.

Nasjonalgarden inn

Guvernør Andy Beshear i Kentucky sier et begrenset antall soldater fra nasjonalgarden settes inn for å beskytte «kritisk infrastruktur» som blant annet sykehus.

Ordfører Greg Fischer i Louisville sier tiltalen bekrefter at det var rett å avskjedige politimannen som avfyrte skuddene som drepte Taylor. Fisher sier videre at saken ikke er over og at FBI fortsatt undersøker saken.

Beslutningen ble tatt av en storjury i delstaten Kentucky onsdag. 26 år gamle Taylor ble drept da politiet skulle gjennomføre en husransakelse i Louisville 13. mars.

Tre sivilkledde politifolk tok seg inn i Taylors bolig på jakt etter narkotika, og kjæresten hennes skjøt og såret én av dem. Han forklarte senere at han handlet i selvforsvar og trodde det var kriminelle som brøt seg inn.

Politifolkene svarte med å skyte inn i boligen, og Taylor ble truffet flere ganger. Kjæresten som skjøt ble ikke truffet av kulene fra politiet.

Trump hyllet Kentuckys riksadvokat

Riksadvokat Daniel Cameron i Kentucky sier politifolkene handlet i tråd med loven da de skjøt tilbake mot Taylors kjæreste. Ingen blir derfor tiltalt som følge av at Taylor mistet livet.

President Donald Trump lot seg imponere av den republikanske riksadvokaten for håndteringen av saken og siterte Cameron på at «rettferdighet er ofte ikke enkelt» på en pressekonferanse onsdag.

– Jeg sa, skriv det ned for meg, fordi jeg syns det er en utmerket uttalelse, sa Trump, som kalte Cameron «briljant».

– Han håndterer det veldig bra, sa Trump videre.