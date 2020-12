Søndag blir ny frist for brexitforhandlingene

Brexitforhandlingene mellom Storbritannia og EU fortsetter, men avstanden er fortsatt veldig stor mellom partene. Søndag blir nå ny frist.

Storbritannias statsminister Boris Johnson ble tatt imot av EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i Brussel onsdag. Foto: Aaron Chown / AP / NTB

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og Boris Johnson tok av seg munnbindene for fotografene før de gikk inn til middagsmøtet onsdag. Foto: Olivier Hoslet / AP / NTB

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen (til høyre) går sammen med Storbritannias statsminister Boris Johnson i Brussel onsdag. Foto: Olivier Hoslet / AP / NTB

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok onsdag kveld imot Storbritannias statsminister Boris Johnson i sitt hovedkvarter i Brussel. Etter en tre timer lang middag forlot Johnson EU-hovedkvarteret litt over klokken 23.

– Vi hadde en livlig og interessant diskusjon om omstendighetene rundt de uløste sakene på listen. Vi fikk en klar oppfattelse av hverandres ståsted. De forblir langt fra hverandre, sa von der Leyen i en skriftlig uttalelse etter møtet.

Etter at møtet var over, sendte Johnsons kontor ut en melding om at søndag blir siste frist for å finne ut om det har noen hensikt å fortsette samtalene.

Søndag

– Statsministeren og Ursula von der Leyen ble enige om ytterligere samtaler de neste dagene mellom deres forhandlingsteam. Statsministeren ønsker ikke å la noen vei mot en avtale stå uprøvd. Statsministeren og von der Leyen ble enige om en endelig beslutning bør tas innen søndag om samtalenes framtid, heter det i uttalelsen fra Downing Street.

Von der Leyen viste også til at helgen trolig blir en siste frist.

– Vi ble enig om at våre forhandlere umiddelbart skal møtes igjen for å prøve å løse disse avgjørende sakene. Målet er å nå en beslutning innen slutten av helgen, sa hun.

I uttalelsen fra London, som ble sendt til journalister få minutter etter at Johnson forlot EU-hovedkvarteret, heter det at partene hadde en oppriktig samtale, men at betydelige hindre fortsatt gjenstår i forhandlingene.

– Svært stort gap finnes fortsatt mellom partene og det er ennå uklart om det vil være mulig for dem å komme i mål, sier kilden.

Tre områder

Noen timer før avreise fra London sa Johnson at det fortsatt var mulig å oppnå en god avtale med EU.

Vel framme Brussel poserte Johnson og von der Leyen for fotografene i Berlaymont-bygningen og tok en kort stund av seg munnbindene, før de gikk inn for å spise og snakke sammen.

Fra sine forhandlere har de to fått en liste over de vanskeligste spørsmålene som gjenstår. Det er lagt opp til at von der Leyen kan orientere EU-lederne på et toppmøte torsdag.

Nyttår

Siden britene formelt gikk ut av EU 31. januar i år, har de to partene forhandlet om en handelsavtale og det fremtidige forholdet mellom dem. Målet har vært å få på plass en løsning innen årsskiftet.

I forbindelse med utmeldingen ble det lagt inn en overgangsperiode. Fram til 31. desember i år skulle Storbritannia fortsette å være en del av de samme ordningene og avtalene som gjaldt før brexit. Det inkluderer deltakelse i EUs indre marked og tollunion. Også handelsavtaler med tredjeland har fortsatt å gjelde.

Bevegelsesfriheten mellom landene ble også bevart inntil videre. Fra årsskiftet må briter forholde seg til de samme reglene som reisende fra såkalte tredjeland når de besøker EU. Det samme gjelder EU-borgere som reiser til Storbritannia.

Vanskelige punkter

Utmeldingsavtalen fra sist vinter la opp til at den knappe overgangsperioden kunne forlenges med inntil to år, men det har britene konsekvent sagt nei til.

Mens grensen mellom britiske Nord-Irland og EU-medlemmet Irland var ett av de vanskeligste spørsmålene da utmeldingsavtalen skulle på plass, er det andre spørsmål som har dominert de nye forhandlingene.

Siden samtalene begynte i mars, har konkurranseregler, fiskeri og håndheving av en eventuell avtale vært de mest kompliserte punktene.

