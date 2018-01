Kreml anklager USA for å blande seg i valget

Mens anklagene om at russiske myndigheter aktiv kan ha påvirket valget i USA i 2016 er under etterforskning, anklager nå russiske myndigheter amerikanerne for å blande seg i deres kommende presidentvalg i mars, skriver BBC mandag.

Anklagen dreier seg om en kommende rapport bestilt av det amerikanske finansdepartementet. Rapporten skal bl.a. beskrive relasjoner mellom høytstående russiske politikere, russiske oligarker og president Vladimir Putin.

En talsmann for den russiske presidenten opplyser at rapporten anses som et åpenbart forsøk på å påvirke valget i Russland 18. mars. Putin stiller til gjenvalg i det kommende valget.