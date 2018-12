Trumps førstevalg vil ikke ha jobben som ny stabssjef

Ayers skriver på Twitter søndag at han skal hjelpe Trump-administrasjonen fra utsiden. Mannen som i dag er stabssjef for visepresident Mike Pence, ble ansett som den soleklare favoritten til å ta over etter Trumps stabssjef John Kelly, som går av på nyåret.

President Trump og Ayers klarte ikke å bli enige om hvor lenge Ayers skulle ha jobben, skriver nyhetsbyrået AP, som siterer en funksjonær ved Det hvite hus. De to skal ha hatt samtaler om Ayers' inntreden i stillingen over flere måneder.

Trump ønsker at hans nye stabssjef skal sitte i stillingen gjennom valgkampen i 2020.

En kilde nær presidenten sier Trump nå vurderer fire kandidater til stillingen, deriblant Mick Mulvaney, som er budsjettsjef ved Office of Management and Budget (OMB).