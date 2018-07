EUs skrekkvisjon: Ber alle forberede seg på «no deal»

EU-kommisjonen offentliggjorde torsdag et varsel til så vel medlemsland som bankvesen og EUs institusjoner om hva som må gjøres for å forberede Storbritannias sorti fra unionen.

Det fins ingen sikkerhet for at enighet oppnås i brexitforhandlingene, advarer EU-kommisjonen. Derfor må alle berørte aktører forberede seg på et scenario der Storbritannia ryker ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

– Dette er ikke et uttrykk for mistillit til forhandlingene, understreker en EU-tjenestemann som uttaler seg anonymt om forberedelsene.

– Vi håper alle på det beste i forhandlingene. Men vi må vise ansvarlighet og forberede oss på alle mulige utfall. Og vi vet at britene gjør det samme, sier EU-kilden.

Store konsekvenser

«I fravær av enighet om en avtale om uttredenen, eller hvis avtalen om uttredenen ikke ratifiseres i tide av begge parter, blir det ingen overgangsperiode, og EUs lovgiving vil slutte å gjelde i Storbritannia fra og med 30. mars 2019», fastslås det i det 16 sider lange forberedelsesdokumentet.

Dette omtales gjerne som et «no deal»-scenario – med alvorlige konsekvenser på begge sider av den engelske kanal.

I en slik situasjon, advarer EU-kommisjonen, vil det ikke finnes noen ordning for EU-borgere som bor i Storbritannia, og briter som bor i EU.

EU vil samtidig måtte innføre full grensekontroll mot Storbritannia, noe som blant annet vil føre til store forsinkelser for veitransport og problemer ved havner.

Markedstilgangen vil dessuten bli sterkt begrenset, og Storbritannia vil miste all tilgang til EU-midler.

Også britene forbereder seg

Internt i EU-kommisjonen har forberedelsene på et slikt «no deal»-scenario allerede pågått i ni måneder.

Men en fastlåst forhandlingssituasjon gjør nå at skrekkvisjonen virker stadig mer aktuell.

Lignende forberedelser er også i gang i Norge, og i Storbritannia varslet statsminister Theresa May denne uka at regjeringen i løpet av de kommende månedene vil legge fram rundt 70 tekniske notater om konsekvensene av brexit for næringsliv og vanlige folk.

I en høring i Parlamentet onsdag sa May at hun fortsatt mener at Storbritannia heller bør gå ut av EU uten noen avtale enn å godta en dårlig avtale.