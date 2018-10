Dommen mot Arnault feires som seier for metoo-bevegelsen

Den enstemmige dommen ble kunngjort av tingretten i Stockholm mandag formiddag.

Arnault har stått tiltalt for to voldtekter mot en og samme kvinne i 2011. Han har under rettssaken avvist alle anklager om voldtekt.

Mandag ble han dømt til to års fengsel for den ene voldtekten, mens han ble frikjent for den andre.

Arnault har drevet et kultursenter som har fått pengestøtte av Svenska Akademien, institusjonen som deler ut Nobels litteraturpris. Han er også gift med lyrikeren Katarina Frostenson, som fram til april var medlem av akademiet.

Peter Englund, som trakk seg fra akademiets arbeid i vår, er svært fornøyd med dommen.

– Jeg synes det er svært gledelig at rettferdigheten skjer fyllest, skriver han i en epost til nyhetsbyrået TT.

– Viktig for metoo-bevegelsen

Forfatteren og dramatikeren Marina Montelius sier hun er positivt overrasket.

– Men jeg er også helt overbevist om at dommen blir anket, sier Montelius, som høsten 2017 var én av 18 kvinner som sto fram i Dagens Nyheter og anklaget Arnault for overgrep og seksuell trakassering.

Kultursjef i Svenska Dagbladet, Lisa Irenius, mener dommen har stor symbolsk verdi for hele metoo-bevegelsen.

– Dette er den første kjente saken som har ført til fellende dom. Det er som en oppreisning for alle kvinner som har fortalt at de er blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep av kulturprofilen, sier hun.

Hun mener også at dommen vil påvirke Svenska Akademien ettersom den styrker den ene fløyen som blant annet består av tidligere faste sekretær Sara Danius.

Det var Danius som iverksatte granskingen av Arnaults forhold til akademiet og pengestøtten han har fått, en granskning som Horace Engdahl, ett av de gjenværende medlemmene, motarbeidet.

I alt sju medlemmer av akademiet har forlatt institusjonen som følge av den opprivende konflikten.

Journalført

Det er ikke blitt lagt fram tekniske bevis under rettssaken. Forskjellen på bevisførselen for de to voldtektsanklagene er at kvinnen fortalte sin terapeut om det ene overgrepet, og at dette deretter ble skrevet ned i kvinnens journal.

– Retten har gjort en grundig vurdering av bevisene, og rettens konklusjon er at bevisene er tilstrekkelig for å felle den tiltalte for en av hendelsene som aktoratet har reist tiltale om, opplyste dommer Gudrun Antemar på en pressekonferanse rett etter at dommen var forkynt.

– Forklaringen hennes har vært detaljert og meget grundig. Den styrkes av seks vitner, blant annet hennes lege og terapeut, sier Antemar som mener kvinnens forklaring er svært troverdig.

Enighet om hendelsesforløp

Også Arnaults egen forklaring har bidratt til dommen.

– Den tiltalte har ikke sagt noe som motsier dette, sier Antemar og legger til at graden av vold som er brukt, holder til en fellende dom.

Retten besto av Antemar og tre lekdommere.

I Sverige har voldtekt en strafferamme på to til seks års fengsel. Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om tre års fengsel, men aktor Christina Voigt er likevel fornøyd.

– Jeg synes det er bra bevis, og at tingretten har gjort en god analyse, sier hun.

Arnaults forsvarsadvokat Björn Hurtig har på forhånd sagt at en fellende dom kommer til å bli anket.