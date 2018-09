Stadig flere selvmordsforsøk i overfylte leire på Lesvos

Hjelpeorganisasjonen beskriver forholdene i de overfylte leirene som uhyggelige. Over 11.000 flyktninger og migranter er nå internert på øya, nærmere 9.000 av dem i Moria-leiren som opprinnelig var ment å huse rundt 3.000.

– Våre medarbeidere ser ukentlig flere tilfeller der tenåringer forsøker å begå selvmord eller skade seg selv, og vi må ofte rykke ut etter kritiske voldshendelser, i tilfeller der barn skader seg selv og der mennesker ikke har tilgang på akutt helsehjelp, opplyser Leger Uten Grenser.

Bare søndag ankom det 320 flere til Moria-leiren, og Leger Uten Grenser krever at noe blir gjort.

– Det er på høy tid at man straks evakuerer de mest sårbare til tryggere opphold i andre europeiske land, mener hjelpeorganisasjonen.

– Norge må stille opp

KrF-leder Knut Arild Hareide sier Norge må ta opp situasjonen på Lesvos med EU-landene snarest og presse på for en løsning.

– Norge må melde inn vår vilje til å stille opp for en felles løsning for disse flyktningene, sier han.

– Det går mot kaldere tider nå, og det er ikke tid for en «vente og se»-holdning. Om Europa ikke gjør noe nå, er faren stor for at det vil koste liv i vintermånedene, advarer Hareide.

Uholdbare forhold

Hellas' migrasjonsminister Dimitris Vitsas medgir at forholdene i leirene på Lesvos er uholdbare, og i særdeleshet i Moria-leiren.

– Jeg skal være den første til å si at forholdene i Moria nærmer seg bristepunktet, sier han til Alpha Radio.

Ifølge Vitsas er 3.600 mennesker flyttet fra Moria siden juni, men 5.700 andre har i samme periode ankommet leiren.

Bare i løpet av de to første ukene av september kom det 1.500 nye migranter til Lesvos, der de må vente i månedsvis på å få asylsøknadene behandlet.

Kloakken flyter

– Det er ikke lenger plass og de sover nå uten tak over hodet. De har ikke tilstrekkelig med mat og de har ekstremt begrenset tilgang til legehjelp, konstaterer Leger Uten Grenser.

Kloakksystemet i leiren har også brutt sammen, og vann fra tette rør oversvømmer telt og madrasser der barn ligger og sover. Flere av de ansatte i leiren har gått ut i streik i protest mot forholdene.

Bare de svakeste, de mest sårbare og de som har fått innvilget asyl får lov til å forlate Lesvos og ta seg til det greske fastlandet.

Greske myndigheter ønsker å opprette enda flere leire på øya, noe myndighetene på Lesvos motsetter seg.