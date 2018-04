– Det er med stor sorg at vi må meddele at Tim Bergling, kjent under artistnavnet Avicii, er død. Han befant seg i Muscat i Oman og ble funnet død fredag ettermiddag lokal tid, skriver Lindqvist fredag kveld.

Hun ber om at det tas hensyn til Aviciis familie og at de får være i fred i denne vanskelige tiden.

Den verdenskjente musikeren, DJ-en og plateprodusenten har de siste årene hatt stor internasjonal suksess og har blitt nominert til to Grammy-priser.

Saken oppdateres.