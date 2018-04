Karadzic hevder han jobbet for fred på Balkan

Den tidligere bosnisk-serbiske lederen ble i 2016 dømt til 40 års fengsel for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia. 100.000 mennesker ble drept og 2,2 millioner gjort hjemløse i krigen fra 1992–1995.

Karadzic argumenterte tirsdag for at saken mot ham er snudd helt på hodet, og hevdet at det var bosniske muslimer som erklærte krig mot bosniske serbere.

– Ingenting av det som påstås i denne saken er sant, sa Karadzic mens han fektet med armene.

– Vi er samme folk

Han hevdet også at bosniske serbere ikke gjorde noe annet enn å forsvare seg selv.

– Vi hadde aldri noe imot muslimer, vi regnet dem som serbere med en muslimsk religion. Serbere, muslimer, kroater, vi er ett folk, vi har én identitet, sa Karadzic til de fem dommerne i FNs ankedomstol for krigsforbrytersaker i Haag.

Mens forsvarerne argumenterer for at Karadzic bør frikjennes for begge folkemordene han er tiltalt for, mener aktoratet at Karadzic fortjener en enda strengere straff enn den han fikk i 2016.

– Karadzic misbrukte sin enorme makt til å spille blodet til utallige ofre. For at rettferdigheten skal skje fyllest kreves det at han dømmes til lovens strengeste straff, en livstidsdom, sa FN-aktor Katrina Gustafson til de fem dommerne.

Fakta: Radovan Karadzic * Leder for den selverklærte bosnisk-serbiske delstaten Republika Srpska under krigen i Bosnia-Hercegovina på 1990-tallet. * Født 19. juni 1945 i Montenegro. Flyttet i 1960 til Sarajevo, der han utdannet seg til psykiater. * En av grunnleggerne av Det serbiske demokratiske partiet (SDS) som han ledet fram til juli 1996. * Leder av Republika Srpskas nasjonale sikkerhetsråd fra mars 1992 og president i republikken fra mai 1992. Fra desember 1992 formelt øverstkommanderende for den bosnisk-serbiske hæren. * Ble pågrepet i Beograd i juli 2008 etter å ha vært ettersøkt i 13 år. * Rettssaken I FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) begynte i oktober 2012 og varte til mai 2014. * 24. mars 2016 ble han dømt til 40 års fengsel for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Karadzic anket dommen. * Ankesaken ble avsluttet 24. april 2018. Datoen for domsavsigelse er ikke kjent.

Frikjent for ett folkemord

Karadzic er tidligere funnet skyldig på ti punkter, blant dem massakren i Srebrenica, der 8000 ungdommer og menn ble likvidert og lagt i massegraver. Dommerne mente også at han var drivkraften bak den 44 måneder lange beleiringen av den bosniske hovedstaden Sarajevo.

Men han ble frikjent for folkemord i andre kommuner enn Srebrenica ettersom dommerne mente det ikke fantes tilstrekkelig bevis for dette.

Ankesaken startet mandag og ble avsluttet tirsdag. Rettens formann Theodor Meron sa tirsdag at dommen vil falle «når tiden er inne».

Etter å ha vært på flukt i årevis, ble Karadzic gjenkjent og pågrepet på en buss i Beograd i 2008. Han ble utlevert til Haag, og rettssaken mot ham varte i fem år, fra oktober 2009 til oktober 2014.