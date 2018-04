OPCW fortsetter granskningen av påstått kjemisk angrep i Syria

Etterforskerne skal samle inn prøver fra klær, blod og miljøet for å finne ut om det har funnet sted et kjemisk angrep i den tidligere opprørsbastionen, slik USA, Frankrike og Storbritannia hevder.

De har også mandat til å finne ut hva slags kjemikalier som eventuelt er brukt, men ikke til å fastslå hvem som står bak.

I en uttalelse lørdag skriver OPCW at organisasjonen har samarbeidet tett med FNs sikkerhetseksperter for å vurdere situasjonen og sørge for at teamet er trygt.

Angrepet skal ha blitt gjennomført sist lørdag, og over 40 personer, mange av dem barn, oppgis å ha blitt drept.

Syriske myndigheter, som nå kontrollerer den tidligere opprørsbastionen sammen med Russland, har lovet full bevegelsesfrihet for OPWC-granskerne.

Angrepet mot syriske militæranlegg som ble gjennomført at USA, Frankrike og Storbritannia natt til lørdag, var et svar på det angivelige kjemiske angrepet.