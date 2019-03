Studie: Brystkreft er elleve ulike sykdommer

Studiet er publisert i tidsskriften Nature etter at forskerne har studert 2.000 kvinner over 20 år. De fastslår at brystkreft består av elleve ulike sykdommer. Hver sykdom har egne molekylære strukturer som avgjør risikoen for tilbakefall og egnede behandlinger.

– Vi må slutte å snakke om brystkreft som én sykdom, sier professor Carlos Caldas i Cambridge University til BBC.

Kartlegging

Rapporten viser at den såkalte trippel-negative brystkreften består av to sykdommer. Den ene har en høy risiko for tilbakefall og er vanskelig å behandle, mens den andre har betydelig lavere tilbakefallsrisiko fem år etter behandlingen.

Forskerne har også identifisert fire undergrupper som var såkalt ER-positive svulster som vokser som svar på hormonet østrogen. Disse typene har høy tilbakefallsrisiko.

Skreddersydd behandling

Disse analysene kommer til å bli mye mer detaljert i framtiden, sier forskerne. Dels for å optimalisere behandlingen og dels for å kartlegge tilbakefallsrisiko.

– Vi er fortsatt et stykke unna å kunne tilby denne type individualisert behandling til alle kvinner og vi trenger mer forskning for å kunne skreddersy behandlinger slik at de passer enkeltpasient, sier forsker Karen Vousden i Cancer Research UK.

Rundt 3.500 nordmenn får brystkreft årlig.