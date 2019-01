Israelske bosettere angriper stadig oftere palestinere

FNs nødhjelpskontor (OCHA) registrerte i fjor 265 hendelser der israelske bosettere drepte eller såret palestinere eller ødela palestinsk eiendom på den okkuperte Vestbredden. Det var en økning på 69 prosent fra året før.

Én palestinsk kvinne ble drept og 115 palestinere ble såret i angrepene, og 7.900 oliventrær ble påtent eller kappet ned. Rundt 540 kjøretøy ble også vandalisert, viser statistikken.

– Sivile palestinere i de okkuperte palestinske områdene utsettes for trusler mot liv og helse som følge av konflikt-relatert vold, og fra politikk og praksis relatert til Israels okkupasjon, inkludert vold fra bosettere, slår OCHA fast.

Det var også 181 hendelser der palestinere drepte eller såret bosettere eller andre sivile israelere på Vestbredden i fjor, og det var en nedgang på 28 prosent fra året før. Antallet sivile israelere som ble drept i slike angrep økte imidlertid fra fire til sju.

Unge aktivister

Ifølge Haaretz fant det sted minst 482 politisk motiverte forbrytelser begått av bosettere på den okkuperte Vestbredden i 2018. Det var en tredobling fra 2017 da det ble registrert 140 slike hendelser, skriver den israelske avisa.

Det går ikke fram hvor Haaretz har hentet sine tall fra, men de inkluderer også vandalisme mot palestinske boliger og maling av truende slagord.

– Voldshandlinger utført av bosettere og høyreaktivister inkluderer fysiske angrep og steinkasting mot palestinere. Oftere er det snakk om å male nasjonalistiske og anti-arabiske og antimuslimske slagord, vandalisme av boliger og kapping av trær som tilhører palestinske bønder, skriver Haaretz.

Tenåringer mistenkt

Israelske forsvarskilder opplyser til avisen at såkalte bakketoppungdommer, ytterliggående nasjonalister som har slått seg ned i utposter i de okkuperte områdene, står bak mye av volden og vandalismen. Mange av dem er bare 15–16 år gamle.

– Bakketoppungdommene er dristigere og mer fryktløse enn tidligere, sier en forsvarskilde til Times of Israel.

I forrige uke pågrep den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet fem israelske tenåringer, mistenkt for å ha stått bak drapet på den 47 år gamle palestinske åttebarnsmoren Aisha Rabi på vestbredden i oktober.

De fem tenåringene er alle studenter ved en ortodoks jødisk skole i bosetningen Rehelim, rundt 50 kilometer nord for Ramallah på Vestbredden.

Fire av ungdommene ble løslatt etter avhør, mens den femte sitter i varetekt, mistenkt for å ha kastet steinen som tok livet av Rabi.

Stadig flere

Nærmere 450.000 israelske bosettere bodde ifølge tall fra israelske myndigheter i bosetninger på Vestbredden ved utgangen av 2018, en økning på 3 prosent fra året før. Rundt 200.000 israelere bor i tillegg i okkuperte Øst-Jerusalem.

De israelske bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

FNs sikkerhetsråd vedtok i 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene og utpostene er ulovlige og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.