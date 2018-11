Migranter på flukt har ankommet USAs grense

De latinamerikanske migrantene fikk onsdag sitt første glimt av den amerikanske tilstedeværelsen ved grensebyen Tijuana, som ligger rett sør for San Diego.

Ifølge mexicanske myndigheter oppholder det seg om lag 2.000 innvandrere i byen Culiacán, om lag 19 timers kjøretur sør for grensebyen. Det er derfor ventet at antallet migranter i Tijuana kommer til å vokse de neste dagene.

Mange migranter venter i grensebyen i påvente av lederne av karavanene, som skal gi dem veiledning i hvordan de søker asyl i USA. Noen har også krysset grensen ulovlig.

Migrantkaravanene var et sentralt tema i det amerikanske mellomvalget. President Donald Trump har beordret 5.000 soldater til grensen og varslet at det kan bli flere. Uten å dokumentere påstandene sine hevder Trump at det er kriminelle og til og med terrorister som skjuler seg i den vandrende menneskemengden.