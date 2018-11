Meldinger om teknisk trøbbel og køer i USA-valg

Delstaten Georgia opplevde noen av de mest omfattende problemene. Der måtte enkelte velgere finne seg i å vente tre timer i kø før de fikk avgi stemme.

I et stemmelokale i Snellville i Georgia skiftet over 100 mennesker på å sitte på noen barnestoler og på gulvet mens de i flere timer ventet i kø.

Samtidig fungerte ikke stemmemaskinen i valgkretsen Gwinnett County, så valgarbeidere måtte dele ut stemmesedler av papir.

Mange dro hjem

Ifølge Ontaria Woods dro minst 20 mennesker hjem på grunn av køene.

– Vi forsøkte å be dem om å vente, men folk har barn. De blir sultne og trøtte, sier hun.

Samtidig kan lange køer ved flere valglokaler også være et tegn på godt oppmøte i valget.

Andrew Menck (34) i Chicago har ikke stemt ved de sju forrige mellomvalgene, men denne gangen er han fast bestemt på å bidra til å gi president Donald Trump en smekk.

– Jeg liker ikke det presidenten gjør. Jeg vet ikke om han nødvendigvis holdes ansvarlig. Det er Republikanerne som kontrollerer Representantens hus, sier han.

– Skammer meg

At 35 millioner amerikanere har forhåndsstemt, har skapt optimisme med tanke på at oppmøtet skal bli bedre enn i 2014. Da forhåndsstemte 20 millioner.

– Budskapet fra meg er: Vi er ikke fornøyd med retningen denne presidenten leder dette landet i, sier Rory Mabin (34).

– Jeg synes ikke noe om at jeg for første gang skammer meg over å si at jeg er amerikansk når jeg reiser utenlands, sier han.

Alle de 435 medlemmene av Representantenes hus og en tredel av de 100 representantene til Senatet er på valg tirsdag. Samtidig anses valget på mange måter som en folkeavstemning over Trumps første to år ved makten.