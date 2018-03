Nord-Korea utvider besøket i Sverige

Ri landet i Sverige torsdag kveld sammen med en delegasjon på fire. Han har for tiden hele verdens øyne på seg, og spørsmålet mange stiller seg er om Sverige-turen leder til en beskjed om at Nord-Koreas leder Kim Jong-un er klar til å treffe USAs president Donald Trump.

I løpet av de neste dagene skal Ri ha samtaler med utenriksminister Margot Wallström. Opprinnelig skulle han reise hjem på lørdag, men ifølge SVT er besøket utvidet til søndag.

Den svenske TV-kanalen opplyser også at representanter for Fredsforskningsinstituttet SIPRI skal delta i møtene med den nordkoreanske delegasjonen og at de blant annet skal diskutere atomnedrustning.

Alle parter involvert

Fra offisielt hold er det ikke sagt mye om temaet for samtalene, men det er ventet at situasjonen på den koreanske halvøya og muligheten for å bygge videre på den positive utviklingen etter de olympiske vinterlekene vil bli drøftet.

Nyhetsbyrået TT skriver at alle aktører i utviklingen på Korea-halvøya har vært involvert i planleggingen av besøket.

Det er knyttet stor spenning til hva den nordkoreanske utenriksministeren har å si om utsikten til et toppmøte mellom statsleder Kim Jong-un og president Donald Trump. For den svenske regjeringen er det også spennende om Sverige blir valgt som vertsland for en slik verdensbegivenhet.

Lang dagsorden

Nord-Korea har foreløpig ikke bekreftet at det i kulissene arbeides med et toppmøte. Nyheten ble kunngjort av Trump personlig for en ukes tid siden, men det er sagt lite i offentligheten siden da.

Svensk UD skriver at samtalene mellom Ri Yong-ho og Margot Wallström først og fremst vil dreie seg om Sveriges arbeid som konsulær beskyttelsesstat for USA, Canada og Australia, tre land som ikke er representert i Pyongyang.

TT skriver at dagsordenen for samtalene i Stockholm er lang, og består av stort og smått.