Nord-Koreas utenriksminister har landet i Sverige

Det er ikke sagt noe detaljert om temaet for samtalene, men det er ventet at situasjonen på den koreanske halvøya og muligheten for å bygge videre på den positive utviklingen etter de olympiske vinterlekene vil bli drøftet.

Nyhetsbyrået TT skriver at alle aktører i utviklingen på Korea-halvøya har vært involvert i planleggingen av det to dager lange besøket.

Det er knyttet stor spenning til hva den nordkoreanske utenriksministeren har å si om utsikten til et toppmøte mellom statsleder Kim Jong-un og president Donald Trump. For den svenske regjeringen er det også spennende om Sverige blir valgt som vertsland for en slik verdensbegivenhet.

Nord-Korea har foreløpig ikke bekreftet at det i kulissene arbeides med et toppmøte. Nyheten ble kunngjort av Trump personlig for en ukes tid siden, men det er sagt lite i offentligheten siden da.

Svensk UD skriver at samtalene mellom Ri Yong-ho og Margot Wallström først og fremst vil dreie seg om Sveriges arbeid som konsulær beskyttelsesstat for USA, Canada og Australia, tre land som ikke er representert i Pyongyang.

TT skriver at dagsordenen for samtalene i Stockholm er lang, og består av stort og smått.