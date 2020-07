Det amerikanske flagget firet ved konsulatet i Chengdu

Flagget ved det amerikanske konsulatet i Chengdu i Kina er firet og kinesiske myndigheter har tatt over bygningen, ifølge Kinas utenriksdepartement.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kinesiske politibetjenter holder vakt utenfor det amerikanske konsulatet i Chengdu sørvest i Kina mandag morgen, mens en konteiner blir lastet på en semitrailer. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Bilder fra den statlige kringkasteren CCTV viser at flagget sakte ble firet tidlig mandag morgen. Konsulatet ble forrige uke beordret stengt av kinesiske myndigheter.

Noen timer senere opplyser det kinesiske utenriksdepartementet at det har tatt over det nå stengte konsulatet.

– Klokken 10.00 den 27. juli ble det amerikanske konsulatet stengt på den kinesiske sides anmodning. Etterpå tok kinesiske myndigheter seg inn hovedinngangen og tok over bygningen, sier departementet i en kunngjøring.

I helgen ble amerikanske emblemer fjernet fra konsulatet, men det var ikke kjent når amerikanerne måtte forlate konsulatet i Chengdu. Bilder fra konsulatet mandag morgen viste at flyttingen fortsatt holdt på.

Stengningen skjer som svar på at USA har beordret det kinesiske konsulatet i Houston stengt. Forholdet mellom de to landene blir stadig kjøligere, og begge sider beskylder den andre for å sette nasjonens sikkerhet i fare.