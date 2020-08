Avspist med 90 sekunder – stjal showet

BAKGRUNN: Striden mellom fløyene i Det demokratiske partiet er også en generasjonskonflikt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Alexandria Ocasio-Cortez fikk ett minutts taletid, stjal et halvt minutt ekstra, og definerte venstrefløyen i Det demokratiske partiet. Foto: AP/Scanpix

Alexandria Ocasio-Cortez fikk bare nitti sekunders taletid under Demokratenes landsmøte natt til onsdag, norsk tid. Nå rasler partiets venstreside med sablene.

Blant progressive demokrater blir kongressrepresentanten fra New York sett på som selve personifiseringen av partiets framtid. Striden mellom den moderate og den mer radikale delen av partiet er også en generasjonskonflikt, som skal bli spennende å følge i årene som kommer.

Landsmøtets andre dag, var dagen da Joe Biden offisielt ble utpekt til Demokratenes presidentkandidat. Landsmøtet har langt på vei handlet om partiets moderate krefter, og om å rekke hendene ut mot republikanere som er på vei bort fra Donald Trump. Det er tydelig at partiet først og fremst er på jakt etter sentrumsvelgere.

– Vi er en folkebevegelse

Dypt inne i Trumps kampanjehovedkvarter, sitter det noen som har et annet syn på saken:

– De venstreradikale har tatt over Det demokratiske partiet, sier Trumps kampanje-informasjonssjef Tim Murtaugh, til Fox News. Trump-kampanjen høres kanskje ut som ei plate med hakk i, men den har nok gode grunner til å frykte medvinden til Det demokratiske partiets venstreside.

I løpet av den korte talen, rakk Ocasio-Cortez å hylle Bernie Sanders, før hun avrundet med å si at «millioner av mennesker i USA ser etter systemiske endringer, når det kommer til økonomi- og helsepolitikk.» Ocasio-Cortez er en høyprofilert, ung stjerne i partiet, ikke minst etter at hun er blitt litt av en skyteskive for presidenten. Ved å trenge venstrefløyen inn i et lite hjørne av den virtuelle landsmøtesalen, risikerer Joe Biden å miste Sanders-tilhengere, samtidig som han søker å tekkes skuffede velgere som gikk for Trump i 2016.

Det var Bernie Sanders og miljøpolitikken som trakk Alexandria Ocasio-Cortez inn i det politiske liv, og flyttet henne fra New York til Washington D.C. Slik definerer hun Demokratenes venstrefløy:

– Vi er en folkebevegelse som vil reparere skadene av rasisme, kolonisering, kvinneundertrykking og homofobi. En bevegelse som ser at en brutal mangel på bærekraft i økonomien skaper kraftig ulikhet med stor rikdom for noen få, på bekostning av vanlige folks velferd, sa Alexandria Ocasio-Cortez.

Det er imidlertid ingenting å si på partilojaliteten i Alexandria Ocasio-Cortez’ tilfelle: Hun nominerte Bernie Sanders, men ga sin fulle tilslutning til Joe Biden på sosiale medier.

90 sekunder? Egentlig fikk hun bare ett minutt, men fra hun åpnet med et forsiktig «bienvenidos» (velkommen) og avsluttet med «en el espiritu del pueblo» (i folkets ånd), maktet den 30-årige kongressrepresentanten å framstå som en politikkens Messi: Magisk på små flater, og i stand til å trekke opp de store linjene som kan bli avgjørende for spillet. Hele tiden med noe smått beskjedent over sin egen storhet.

– Helsevesenet ligger i ruiner

ALS-syke Ady Barkan henvendte seg til presidentkandidaten med ordene «Donald Trump og republikanerne tar helseforsikringen fra millioner av mennesker. Vi må velge Joe Biden, og få en lov som garanterer oss det helsevesenet vi fortjener».

– Jeg har selv erfart hvordan helsevesenet ligger fullstendig i ruiner. Det fører til enorme kostnader for kronisk syke, det er rett og slett et inhumant system, sa Barkan.

Demokratenes venstrefløy ønsker et amerikansk helsevesen etter europeisk velferdsstatsmodell, men Joe Biden vil videreutvikle Affordable Care Act – også kalt Obamacare – som garanterer økonomisk pasienthjelp innenfor det forsikringsbaserte, privatiserte helsevesenet.

Tidligere president Bill Clinton benyttet sin taletid til å harselere over den sittende presidenten:

– Hvis du vil ha en president som tilbringer timevis av arbeidsdagen med å se på tv og legge ut meldinger på sosiale medier, skal du stemme på Trump, sa han.

Han la til at «i tider som disse, skal Det ovale kontor være en kommandosentral. I stedet er det blitt et kaosrom. Det eneste stabile ved Trumps presidentskap, er hans jernvilje til alltid å skylde på andre».

Tidligere utenriksminister John Kerry oppsummerte det hele slik:

– USA fortjener en president folk ser opp til. Ikke en de ler av.

Vi er en folkebevegelse som vil reparere skadene av rasisme, kolonisering, kvinneundertrykking og homofobi.

Alexandria Ocasio-Cortez