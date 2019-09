Trump: – Framtida tilhører sterke nasjoner

Trump framholdt at kloke ledere prioriterer sine egne land og sine egne folk. Talen til FNs hovedforsamling ble beskrevet som et høylytt forsvar for nasjonalismen av nyhetsbyrået AP.

– Framtida tilhører patrioter. Framtida tilhører sterke, uavhengige nasjoner, sa den amerikanske presidenten. Han hevdet at USAs sikkerhet trues av Iran, som han beskrev som et blodtørstig land.

– Vi søker ikke konflikt med noe land og ønsker fred og samarbeid med alle. Men jeg vil aldri unnlate å beskytte USAs interesser, advarte presidenten.

Strengere sanksjoner

USAs forhold til Iran er blitt kraftig forverret etter at Trump trakk USA fra den internasjonale avtalen om Irans atomprogram. Han har også innført harde økonomisk sanksjoner mot Iran.

I talen i FN advarte han om at sanksjonene vil bli skjerpet hvis ikke iranske myndigheter endrer sin atferd. Trump anklaget også igjen Iran for å stå bak droneangrepene mot oljeanlegg i Saudi-Arabia.

Flere europeiske land har de siste dagene stilt seg bak denne konklusjonen, blant dem Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Regjeringen i Iran har avvist anklagene og minnet om at Houthi-opprørerne i Jemen har sagt at det var de som utførte angrepene.

Handelskrig med Kina

I talen snakket Trump også om USAs handelskrig med Kina. USA anklager kinesiske myndigheter for å føre en urettferdig handelspolitikk og for omfattende brudd på opphavsrettigheter.

– I årevis ble disse overgrepene tolerert, ignorert og til og med oppmuntret, sa presidenten. I talen beskrev han en motsetning mellom patrioter og det han kalte globalister. Dette er et uttrykk som ofte brukes av høyreorienterte kritikere av globalisering og internasjonalt samarbeid.

– Globalismen har hatt en religiøs tiltrekningskraft på tidligere ledere og fått dem til å ignorere sine egne nasjonale interesser, sa Trump, og la til at denne epoken nå er forbi. Han advarte også mot ukontrollert innvandring, som han mener truer uavhengigheten og sikkerheten til alle nasjoner.

