Dette skjedde i natt

Masseslagsmål i Oslo

En mann er pågrepet og en person sendt til sykehus etter at ti-tolv personer havnet i slagsmål utenfor Sentrum Scene i Oslo.

Politiet fikk melding om hendelsen ved 3-tiden natt til lørdag. Den skadde er kjørt til sykehus, bevisstløs. Politiet pågrep gjerningsmannen i Møllergata.

Brann i brakkerigg

Brannvesenet har slukket en brann i en brakkerigg på Lørenskog fredag kveld. Opptil 30 personer ble evakuert.

Politiet fikk melding om brannen klokken 23.06. Da var det meldt om full fyr.

Innsamlingsaksjon

Et initiativ for å vise omtanke for den svenske helikopterpiloten som mistet livet i Alta, har skapt giverglede. Over 100.000 kroner er innsamlet.

I et Facebook-innlegg foreslo Åse Digre å starte aksjonen for å få levert blomster til pilotens pårørende og graven hans, skriver Altaposten. Daglig leder Richard Simonsen i Helitrans, som opererte ulykkeshelikopteret, er rørt.

Etterretningstopp siktet

En betrodd medarbeider i canadisk etterretning er pågrepet for å ha stjålet store mengder sensitivt materiale. Cameron Otis har hatt rollen som rådgiver for sjefen for kontraetterretningen til The Royal Canadian Mounted Police, som er det føderale politiet i Canada.

Hvem Otis skal ha hatt til hensikt å dele materialet med er ikke nevnt.

Prest dømt til fengsel

En 81 år gammel tidligere prest er dømt til fengsel i 30 år etter å ha blitt funnet skyldig i seksuelle overgrep mot en korgutt i New Mexico på 1990-tallet.

Den tidligere katolske presten Arthur Perrault rømte fra USA da han ble etterforsket for seksuelle overgrep på 1990-tallet. I 2017 ble han utlevert fra Marokko. Perrault nektet skyld etter tiltalen under saken, og forsvarerne hans uttalte fredag at de vil vurdere å anke dommen.