Netanyahu har fått regjeringsoppdrag av Israels president

Israels president Reuven Rivlin har gitt statsminister Benjamin Netanyahu i oppdrag å danne ny regjering.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har fått i oppdrag å danne ny regjering. Foto: AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Det skjer etter at nasjonalforsamlingen Knesset tidligere torsdag godkjente avtalen om en koalisjonsregjering som Netanyahus parti Likud har inngått med Benny Gantz og hans parti Blått og hvitt.

I henhold til regjeringsavtalen de to rivalene har blitt enige om, skal Netanyahu fortsette som statsminister de første 18 månedene. Deretter overtar Gantz posten.

Onsdag ga landets høyesterett grønt lys for regjeringsdannelsen. I en uttalelse gikk det fram at domstolen ikke så noen juridisk grunn til å forhindre Netanyahu i å danne regjering, til tross for han er tiltalt for bestikkelser, svindel og tillitsbrudd.

Rettssaken mot Netanyahu skulle etter planen ha startet 17. mars, men den er foreløpig utsatt til 24. mai som følge av restriksjonene Israel har innført for å hindre spredning av koronasmitte.

Det har vist seg å være svært vanskelig å få på plass en ny israelsk regjering. Siden april i fjor har det blitt holdt tre valg, uten at noen av grupperingene i Knesset har oppnådd flertall.