Trump skriver på Twitter at han ønsker å takke Nielsen for hennes arbeid. Ny sjef for sikkerhetsdepartementet DHS blir Kevin McAleenan, som hittil har vært sjef for USAs toll- og grensesikkerhetsbyrå CBP.

– Jeg har tro på at Kevin kan gjøre en god jobb, skriver Trump.

Tross meldinger om interne strider, er Nielsens avskjedsbrev blottet for kritikk av Trump-administrasjonen. I brevet roser hun departementets arbeid mot ulovlig innvandring, dataangrep, terror og narkotikakriminalitet.

– Jeg er overbevist om at landet vårt er tryggere i dag enn da jeg ble en del av administrasjonen. Vi har tatt store steg for å beskytte amerikanere. Likevel er tiden inne for at jeg skal gå av, skriver Nielsen ifølge ABC News.

Konflikt

Det har vært spenninger mellom Nielsen og Det hvite hus helt siden hun fikk ministerjobben i 2017. Hun har blitt sett på som en motstander av de hardeste innvandringstiltakene til Trump og hans støttespillere, spesielt Stephen Miller, både knyttet til Mexico-grensen og endringer av migranters beskyttelsesstatus.

Nielsen skal også ha blitt frustrert over det hun så på som manglende støtte fra andre departementer og økende innblanding fra Trumps støttespillere, skriver nyhetsbyrået AP.

Hun styrket statusen sin i Det hvite hus under Trumps nedstengning av offentlig sektor i vinter, men spenningene har igjen blusset opp idet Trump har forsøkt å gjenvinne kontroll over innvandringssaken i forkant av 2020-valget.

Ansiktet utad

Til tross for påståtte uenigheter med administrasjonen, har hun ved flere anledninger endt opp som ansiktet utad for Trumps grensepolitikk, som har involvert interneringen av migrantbarn. Flere av barna har dødd i grensemyndighetenes varetekt.

Da hun i fjor spiste middag i en restaurant, brøt demonstranter seg inn og ropte «hvis du ikke lar barn spise i fred, skal vi ikke la deg spise i fred» til Nielsen.

– Det er dypt alarmerende at Trump-statsråden som plasserte barn i bur, nå angivelig trekker seg fordi hun ikke er ekstrem nok for Det hvite hus, sier toppdemokraten Nancy Pelosi i en uttalelse etter meldingen om Nielsens avgang.