Stoltenberg forsøker å mekle mellom Trump og Erdogan

– Dette er et spørsmål som jeg har diskutert flere ganger med president Recep Tayyip Erdogan, og nå denne uka også med president Donald Trump. Vi gjør det vi kan for å forsøke å bidra til å finne en løsning som er håndterbar og akseptabel for både Tyrkia og USA, sier Stoltenberg til NTB.

Det er Tyrkias kontroversielle kjøp av det russiske luftforsvarssystemet S-400 som ligger bak.

USA ser på det russiske systemet som uforenlig med allierte systemer og har lagt et voldsomt press på Tyrkia for å få stoppet planene.

«Tyrkia må ta et valg»

USAs visepresident Mike Pence gikk onsdag langt i å antyde at tyrkerne risikerer å bli kastet ut av NATO hvis de ikke avlyser kjøpet.

«Tyrkia må ta et valg», tvitret Pence.

«Ønsker de å fortsette å være en avgjørende partner i verdenshistoriens mest vellykkede militærallianse? Eller ønsker de å sette tryggheten ved dette partnerskapet på spill gjennom tankeløse beslutninger som undergraver alliansen vår?» fortsatte han.

Stoltenberg ønsker for sin del ikke å svare på hvor alvorlig krisen er.

– Jeg vil ikke spekulere i alvorsgraden. Jeg vil bare si at dette er en sak der det er uenighet, spesielt mellom USA og Tyrkia, sier han.

F-35

USAs bekymring er at det russiske rakettsystemet kan bli en direkte trussel mot det nye amerikanske kampflyet F-35, som både Tyrkia og Norge er kjøpere av.

Pentagon har allerede kunngjort at leveransene til Tyrkia av utstyr til de nye kampflyene vil bli stanset. I siste instans kan hele kampflyleveransen stå i fare.

– Det er opp til hvert enkelt land å bestemme hva slags systemer de investerer i, men samtidig er det ingen tvil om at USA vurderer det dit hen at det gjør det umulig å levere F-35, kommenterer Stoltenberg.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu har derimot sagt at S-400-kjøpet er en avgjort sak, og at Tyrkia ikke vil trekke seg.

Diskusjonene fortsetter

Torsdag ble saken diskutert mellom de allierte på sidelinjen av NATOs utenriksministermøte i Washington, der utenriksministrene var samlet for å feire alliansens 70-årsdag.

Ifølge USAs utenriksminister Mike Pompeo er samtalene med Tyrkia fortsatt i gang.

– Jeg tror tyrkiske myndigheter forstår den amerikanske posisjonen ganske godt, sa han i etterkant av utenriksministermøtet.

Pompeo har fortsatt håp om at det kan nås enighet:

– Jeg hadde en god og lang samtale med den tyrkiske utenriksministeren i går, og jeg er veldig trygg på at vi vil finne en vei framover, sa han.