Ursula von der Leyen er ny president for EU-kommisjonen

Dermed overtar von der Leyen presidentposten i EU-kommisjonen etter Jean-Claude Juncker fra 1. november. Hun blir første kvinnelige president i EU-kommisjonen, og også første tysker på over 50 år med EUs aller gjeveste toppjobb.

383 stemte for den tyske kandidaten og 327 stemte imot. 22 medlemmer av EU-parlamentet stemte blankt, og én stemme ble forkastet. Parlamentet består for øyeblikket av 747 medlemmer og det magiske stemmetallet den tyske kristendemokraten trengte for absolutt flertall, var 374.