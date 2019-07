Von der Leyen fikk EUs toppjobb med knapp margin

Von der Leyen overtar posten i EU-kommisjonen etter Jean-Claude Juncker 1. november. Hun blir første tysker på over 50 år med EUs aller tyngste post, og dessuten historiens første kvinnelige president i EU-kommisjonen

– Jeg er så beæret, så overveldet. Deres tillit til meg betyr tillit til Europa, sa von der Leyen i en tale da valgresultatet var klart.

Von der Leyen trengte 374 stemmer for å bli godkjent av EU-parlamentet, og klarte det med med ni stemmers margin. Den tyske kristendemokraten fikk 383 stemmer, mens 327 stemte imot og 22 parlamentarikere avga blank stemme.

EU-kommisjonens påtroppende leder har fått gratulasjonsmeldinger fra blant andre NATO-sjef Jens Stoltenberg, statsminister Erna Solberg, og Tysklands statsminister Angela Merkel, som har vært hennes sjef siden 2005.

Splittet

For to uker siden ble den tyske politikeren overraskende nominert av EUs stats- og regjeringssjefer til å bli president i EU-kommisjonen.

Utfallet av avstemningen i EU-parlamentet tirsdag har vært usikkert. Flere politiske grupper i EU-parlamentet har vært splittet i synet på den tyske kandidaten og har uttrykt misnøye med hvordan hele lederkabalen i EU ble lagt.

Professor og leder for Center for Europeisk politikk, Marlene Wind ved Universitetet i København, mener at til tross for knapt flertall, så har den tyske politikeren samlet støtte på rekordtid.

– Det er et knapt flertall, men årsaken til at mange har stemt imot henne har ikke vært på grunn av henne personlig. Årsaken er at de har vært rasende over at Rådet droppet spisskandidatsystemet, sier hun.

Spisskandidatsystemet der hver partifamilie i EU stiller med sine egne offisielle kandidater, ble tatt i bruk for første gang i 2014 da Jean-Claude Juncker ble valgt.

Klimabudskap

Fra talerstolen i EU-parlamentet tidligere tirsdag var klima et av von der Leyens hovedbudskap. Hun lovet blant annet å legge fram tidenes første europeiske klimalov, samt at Europa skal bli klimanøytralt innen 2050.

Dette var populært blant flere sosialdemokrater, som ytret seg positivt til politikerens uttalelser på Twitter. Til tross for klimafokus har ikke von der Leyens fått støtte av partigruppen De grønne, som har kalt planene hennes for «vage».

- Gode intensjoner alene er ikke nok. Vi ble valgt for å sette dagsorden om endring, og vi har ikke hørt nok om våre største krav, nemlig konkrete forslag til å unngå klimaendringer, sier Ska Keller, som er en av lederne for den grønne partigruppen.

Går av som forsvarsminister

Mandag kunngjorde von der Leyen at hun går av som Tysklands forsvarsminister onsdag. Von der Leyen har vært forsvarsminister i Tyskland siden 2013 og tilhører Angela Merkels kristendemokratiske parti CDU.

– Hun vil møte utfordringene vi i EU møter med stor styrke. Selv om jeg mister en minister gjennom mange år, får jeg en partner i Brussel, sa Merkel etter avstemningen.

Von der Leyen har vært en omstridt minister, og fått kritikk for å ha sendt tyske styrker på skarpe oppdrag til Afghanistan og Mali. 60-åringen, som er utdannet lege, har også hatt utfordringer med høyreekstremister i det tyske forsvaret.

Den tyske politikeren og sjubarnsmoren har tidligere vært både familieminister og arbeidsminister i Merkels regjeringer. Hun er født i Brussel hvor hun bodde til hun var 13 år, og snakker både fransk og engelsk flytende i tillegg til morsmålet.