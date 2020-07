Sjøgress tar livet av korallrev utenfor Hawaii

En sjøgressart som nylig ble oppdaget, sprer seg raskt og ødelegger store deler av korallrevene i et marint verneområde nordvest for Hawaii.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sjøgressarten Chondria tumulosa dekker store områder med korall på en av atollene nordvest for Hawaii. Foto: Taylor Williams / College of Charleston / AP / NTB scanpix

NTB-AP

En av forskerne med en klump av den nyoppdagede sjøgressarten som vokser raskt og tar livet av annet liv i havet. Foto: Heather Spalding / College of Charleston / AP / NTB scanpix

Under teppet av sjøgress dør korallene, og fisk og annet sjøliv glimrer med sitt fravær. Foto: Heather Spalding / College of Charleston / AP / NTB scanpix

Den nye sjøgressarten undersøkes av forskere, men ennå vet de ikke hvorfor den vokser så raskt og hvordan den har nådd de avsidesliggende atollene nordvest for Hawaii. Foto: Caleb Jones / AP / NTB scanpix

Sjøgressarten Chondria tumulosa ble oppdaget ved atollen Pearl og Hermes i det marine verneområdet Papahanaumokuakea. Andy Collins / NOAA / AP / NTB scanpix

En studie fra University of Hawaii viser at sjøgresset – en rødalge med navnet Chondria tumulosa – sprer seg raskere enn noe annet de har sett i verneområdet Papahanaumokuakea. Området dekker de nordvestlige Hawaii-øyene og strekker seg over 2.000 kilometer nord og vest for den amerikanske delstaten med samme navn.

Sjøgresset knekker lett og ruller langs sjøbunnen, skriver forskere i en artikkel publisert i journalen PLOS ONE. De sier arten vokser raskt og dekker korallrevet i tykk vegetasjon som tar lys, næring og plass fra korallene.

– Dette er et svært ødeleggende sjøgress, som har potensial til å dekke hele rev. Vi må finne ut hvor det er etablert og hvordan vi kan håndtere det, sier biolog og medforfatter Heather Spalding.

Rutine

Små klumper av sjøgressarten ble oppdaget ved en tilfeldighet under en rutinemessig kartlegging av atollen Pearl og Hermes. I fjor sommer hadde rødalgen tatt over store deler av revet.

– Enkelte steder dekket den alt, så langt øyet kunne se, i et 20 centimeter tykt lag. Alt som lå under, var dødt, forteller Spalding. Området var nesten tomt for tropiske fisker og annet liv i havet som normalt finner seg til rette rundt korallrev. Fisker som vanligvis spiser alger, holdt seg unna det nye sjøgresset, sier hun.

Forskerne sier området som var dekket av sjøgresset, var betydelig større enn det de hadde mulighet til å dokumenter i detalj under sitt korte besøk.

Enkelte «matter» av sjøgress var på størrelse med flere fotballbaner, og forskerne sier den forholdsvis nyoppdagede algen kan endre atollene og true hele øygruppen dersom den sprer seg.

Store endringer på kort tid

På de store øyene som utgjør delstaten Hawaii, har en rekke invaderende arter etablert seg, men dette er ikke vanlig på de mer avsidesliggende øyene mot nordvest.

– Vi har så langt ikke hatt et alvorlig tilfelle der en art har kommet inn og forårsaket så store endringer på så kort tid, sier professor Alison Sherwood, som var forskningsleder for studien.

DNA-analyse avslørte at det dreide seg om en art som ikke var kjent tidligere. Forskerne har funnet ut at den i tillegg til å rulle langs havbunnen, kan spre seg som små sporer, som kan flytte seg over langt større avstander. Noe av det som fortsatt ikke er kjent, er hvorfor algene vokser så raskt og hvordan de har nådd denne avsidesliggende delen av havet.

Sjøslag og verneområde

Pearl og Hermes ligger midt i det nordlige Stillehavet, omtrent 3.200 kilometer fra fastlandet i Asia og i Nord-Amerika. Midway, som ligger litt lenger vest, var stedet for et viktig sjøslag i andre verdenskrig, der skip fra den japanske og amerikanske marinen barket sammen.

I dag er området langt mer fredelig og er en del av ett av verdens største marine verneområder. Papahanaumokuakea Marine National Monument dekker et areal på 1,6 millioner kvadratkilometer, nesten fem ganger så stort som Fastlands-Norge.