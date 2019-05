Mot mulig nyvalg i Israel

Den israelske nasjonalforsamlingen Knesset tok mandag det første skrittet mot nyvalg ved å gi en foreløpig godkjenning til å oppløse seg selv. Det trengs ytterligere tre avstemninger for at godkjenningen blir lov og det blir utskrevet nyvalg.

Etter flere uker med forhandlinger har Netanyahu ennå ikke greid å danne ny regjering innen fristen som er kommende onsdag ved midnatt.

Netanyahu selv sa mandag at det fortsatt ikke er for sent å unngå det han kalte et unødvendig valg.

– Det er ingen grunn til å dra landet inn i et unødvendig valg som vil koste en formue og lamme oss i enda et halvt år, sa han til nasjonalforsamlingen.

Strid om verneplikt

Årsaken til krisen er at tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman krever at unge ultraortodokse menn avtjener verneplikten slik alle andre israelere må.

De ultraortodokse partiene, som Netanyahu trenger til sin koalisjon, forlanger at de ultraortodokse fortsatt skal være fritatt for verneplikt.

Uten de fem mandatene til Liebermans Yisrael Beiteinu-parti har ikke Netanyahu det flertallet han trenger.

Før Lieberman stilte sitt ultimatum, lå Netanyahu an til å danne en flertallskoalisjon. Hans eget Likud sikret 35 mandater, og med de tradisjonelle allierte av nasjonalister og ortodokse hadde han et flertall på 65 mot 55 mandater.

Skeptisk til ortodokse

Lieberman er også nasjonalist og hittil en nær alliert av Netanyahu, men hans kjernevelgere er den store gruppen sekulære russisktalende immigranter fra det tidligere Sovjet som er kritiske til at tusener av unge ortodokse er fritatt for militærtjeneste.

Loven om oppløsning av nasjonalforsamlingen og utskriving av nyvalg kan når som helst trekkes om de stridende partene innen onsdag kveld blir enige om et kompromiss.

Uten en oppløsning av nasjonalforsamlingen ville oppdraget om å danne regjering gått til opposisjonspartiet Blå og hvit under ledelse av Benny Gantz, som har 35 mandater.