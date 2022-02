Norske kommuner har heist det ukrainske flagget

Flere kommuner har heist det ukrainske flagget i sympati med folket i det invaderte landet.

Det ukrainske flagget er heist utenfor rådhuset i Sandnes.

NTB

Markeringer til støtte for Ukraina brer seg. Fredag er det ukrainske flagget heist i flere kommuner, blant annet i Sandnes. Dagen før prydet det gule og blå flagget flaggstenger flere steder i Stavanger.

I Bergen har kommunen aldri tidligere heist en annen nasjons flagg på de kommunale flaggstengene, skriver NRK.

– Dette er først og fremst en symbolsk handling, og vi føler at vi skulle gjort mye mer. Men dette er gjort for å vise at vi er på lag med folk fra Ukraina i Bergen, sier byrådsleder Roger Valhammer, som også forteller at kommunen er klare for å ta imot flyktninger dersom den blir bedt om det.

Også i Drammen var flagget heist fredag morgen, ifølge Drammens Tidende. Stavanger kommune gjorde det samme torsdag.

Flaggstangen ved rådhuset i Stavanger torsdag.

Samme kveld var også Oslo rådhus lyssatt i fargene til det ukrainske flagget.

– Vi gjør dette som en liten, men symbolsk handling i solidaritet med folket i Ukraina, sa byrådsleder Raymond Johansen til NTB torsdag.

- Dette er gjort for å vise at vi er på lag med folk fra Ukraina i Bergen, sier byrådsleder Roger Valhammer. Bildet er fra rådhuset i Stockholm torsdag.

Torsdag kveld ble Oslo rådhus lyssatt med fargene i det ukrainske flagget. Markeringen er ment som en symbolsk handling i solidaritet med Ukraina.