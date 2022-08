FN-sjef frykter katastrofe ved atomkraftverk i Ukraina

Begge sider i krigen i Ukraina beskylder hverandre igjen for angrep ved kjernekraftverket i Zaporizjzja. FNs generalsekretær frykter en katastrofe.

Atomkraftverket ved Zaporizjzja har vært okkupert av russiske styrker siden mars. Begge sider i krigen beskylder hverandre for angrep mot kraftverket og området rundt.

Både Russland og Ukraina sier torsdag at fem raketter slo ned nær et lager for radioaktivt materiale nær kraftverket.

– Zelenskyjs militante har nok en gang slått til mot atomkraftverket i Zaporizjzja og området nær kraftverket, skriver Vladimir Rogov på meldingstjenesten Telegram. Han jobber for den lokale administrasjonen som er innsatt av den russiske okkupasjonsmakten.

Samtidig sier det ukrainske atomenergibyrået Energoatom at «Russland har igjen utsatt atomkraftverket ved Zaporizjzja for artilleriild».

– Normalt strålingsnivå

En tjenestemann fra de russiskstøttede separatistene sier det ikke er målt unormal stråling ved kraftverket.

– Ingen forurensning er målt ved verket, strålingsnivået er normalt, skriver Jevhen Balytskyj, som leder det regionstyret russerne har satt inn, på Telegram. Til statlig russisk fjernsyn sier Balytskyj at det oppbevares «tusenvis av tonn med radioaktivt avfall» ved kraftverket og at en ulykke vil gjøre området ubeboelig.

Energoatom sier på sin side at det nye angrepet traff nær en av de seks reaktorene i Zaporizjzja og at det kommer mye røyk derfra. Byrået legger til at flere av strålingssensorene ved anlegget er skadd.

Begge sider har flere ganger beskyldt hverandre for angrep ved det russiskokkuperte kraftverket.

Vil ha demilitarisert sone

FNs generalsekretær António Guterres ber partene om ikke å sette atomkraftverket i fare.

– Jeg ber om at Russlands og Ukrainas militære styrker umiddelbart stanser militær aktivitet ved og rundt atomkraftverket og ikke retter angrep mot kraftverket og de nærliggende områdene, sier Guterres i en uttalelse. Han ba igjen om at partene trekker alt militært utstyr og personell fra kraftverket.

USAs utenriksdepartement opplyser torsdag at de støtter forslaget fra FN og Ukraina om å opprette en demilitarisert sone rundt atomkraftverket, som er Europas største.

– Vi fortsetter å be Russland om å stanse alle militæroperasjoner rundt ukrainske kjernekraftanlegg og overlate kontrollen helt til Ukraina, heter det i en uttalelse fra departementet.

Hastemøte i FN

Torsdag var Zaporizjzja tema for et hasteinnkalt møte i FNs sikkerhetsråd, som Russland hadde bedt om.

Der sa sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafale Grossi, at byrået må få inspisere kraftverket så snart som mulig. Han sier kampene rundt kraftverket har utløst en alvorlig krise.

– Det er en alvorlig tid, og IAEA må få lov til å utføre sitt oppdrag i Zaporizjzja så raskt som mulig, sa Rossi via video.

– I stedet for en nedtrapping, har vi dessverre fått meldinger om flere dypt bekymringsfulle hendelser de siste dagene. Dersom dette fortsetter, kan det føre til en katastrofe, sa Guterres i forkant av møtet.

På møtet ba Norge om at Russland gir tilbake full kontroll over alle atomanlegg i Ukraina til de ukrainske operatørene.

– Det vil gjenopprette Ukrainas mulighet til å sikre trygg drift ved atomanleggene, skriver den norske FN-delegasjonen på Twitter.

– Jag okkupantene ut

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier torsdag kveld at «hele verden må reagere umiddelbart og jage okkupantene ut av Zaporizjzja».

– Kun en fullstendig russisk tilbaketrekking kan garantere atomsikkerheten for hele Europa, sa Zelenskyj i sin daglige videotale.

Atomkraftverket har vært okkupert av Russland siden mars.