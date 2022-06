Danskene sier ja til EUs forsvarssamarbeid

Et stort flertall av danskene har stemt for å slutte seg til EUs forsvarssamarbeid.

Statsminister Mette Frederiksen talte til partifeller i Folketinget i København onsdag. – Jeg er glad, og jeg er stolt på vegne av Danmark, sa Frederiksen da resultatet av folkeavstemningen om EUs forsvarssamarbeid var klart. Philip Davali / Ritzau Scanpix / AP / NTB

NTB-Ritzau

Etter folkeavstemningen onsdag er over 96 prosent av stemmene telt opp, ifølge Jyllands-Posten. Resultatene tyder på at over 66 prosent har stemt for å oppheve forbeholdet mot forsvarssamarbeidet.

– Jeg er glad, og jeg er stolt på vegne av Danmark, sier statsminister Mette Frederiksen.

Det var hun som tok initiativ til folkeavstemningen, i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina og den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen er overbevist om at danskenes beslutning vil være til det beste både for Danmark og EU.

– Danmarks ekspertise på forsvarsområdet er høyt verdsatt, skriver hun på Twitter.

Danmark har hatt fire såkalte forbehold i EU-samarbeidet, og dette er første gang ett av dem er blitt fjernet.

I 2000 ble det holdt folkeavstemning om hvorvidt landet skulle innføre euro, og fem år senere var det folkeavstemning om forbeholdet på justisområdet. Begge ganger sa velgerne nei.