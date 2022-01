Nasjonalforsamlingen i USA ble stormet... ... av president Donald Trumps tilhengere ...da de folkevalgte skulle godkjenne valget han tapte.

Frykt for at USA mister demokratiet

Nå nettopp

Torsdag er det ett år siden stormingen av Kongressen. Rystede tv-seere over hele verden fulgte med da Trump-tilhengere forsøkte å hindre at Joe Biden ble godkjent som valgvinner.

Forsøket lyktes ikke. Men Donald Trump har fortsatt å hamre inn sin påstand om at det egentlig var han som vant presidentvalget i 2020.

– Jeg er ikke i tvil om at vi vant. Og vi vant stort, sa Trump på et folkemøte i Georgia i september.

– Overskriftene om at Biden vant, er falske nyheter – og en veldig stor løgn, fortsatte han.

Endrer valglover

Trump har aldri lagt fram bevis for sin påstand. Likevel har mange andre republikanske politikere sluttet opp om den.

Den stadige gjentakelsen av budskapet har gitt resultater. 68 prosent av republikanske velgere tror «valget ble stjålet» fra Trump, ifølge en meningsmåling fra november.

Parallelt med gjentakelsen av Trumps uriktige påstand har republikanske politikere i Georgia , Iowa og flere andre delstater begynt å endre valglovene. Begrunnelsen er at de må hindre valgfusk. Men kritikere mener endringene i stedet legger til rette for at republikanerne selv kan manipulere valgresultater.

Utviklingen har utløst kraftige advarsler fra statsvitere og demokrati-eksperter både i USA og andre land.

– Det republikanske partiet har beveget seg i autoritær, antidemokratisk retning, hevder statsviter Hilmar Mjelde overfor NTB.

– Vil bli katastrofalt

Mjelde viser til partiets forsøk på å endre valglover og den manglende viljen til å godta valgnederlag.

– Jeg tror det vil bli katastrofalt for USA hvis Trump igjen blir president, sier statsviteren, som jobber ved forskningssenteret Norce.

Mjelde er én av mange eksperter som advarer om at demokratiet kan kollapse i USA og at landet i stedet kan få et autoritært, ikke-demokratisk styresett.

Rundt 200 amerikanske professorer og demokrati-eksperter skrev i et opprop i fjor sommer at USAs demokrati er i fare. Bakgrunnen var republikanske forsøk på å endre valglovene på delstatsnivå.

– Vi kan miste demokratiet, og vi er i ferd med å miste det nå, sa historieprofessor Timothy Snyder ved Yale-universitetet til kringkasteren NPR i desember.

Dramatiske advarsler

Samtidig hevder den canadiske statsviteren Thomas Homer-Dixon at USA risikerer å bli et høyreorientert diktatur innen 2030.

Han viser til et scenario der Trump blir gjenvalgt og det oppstår en situasjon som bereder grunnen for en senere autoritær leder.

Professor Tore Wig ved Universitetet i Oslo sier han i stor grad er enig i Homer-Dixons vurdering. Han mener Trump og Republikanerne i praksis er blitt forsvarere av en autoritær form for politikk.

Republikanerne selv er overhodet ikke enige i dette. Deres budskap er at de tvert imot forsvarer demokratiet etter det påståtte valgfusket i 2020-valget.

– Dette er deres fortelling. Men den stemmer ikke. De vet selv at det ikke er hold i påstanden om at valget ble stjålet, sier Wig til NTB.

Han var tidlig ute med å advare mot utviklingen. I 2017 sa Wig til NTB at Trump potensielt kunne gjøre USA til en autoritær stat.

Et lysere scenario

Wig understreker imidlertid at demokratisk kollaps bare er ett av flere mulige scenarioer. Fortsatt tror han det er mest sannsynlig at det amerikanske demokratiet overlever.

Han anslår en 20 prosents sannsynlighet for at det motsatte skjer og at demokratiet opphører å eksistere.

Meningsmålinger viser at et stort flertall i den amerikanske befolkningen deler ekspertenes bekymring. 66 prosent svarte at demokratiet er truet i en måling som nylig ble utført for CBS News.

Både demokrater og republikanere er bekymret. Mange republikanere er overbevist om at Trump snakker sant og at han faktisk ble frastjålet valgseieren i 2020.

Hilmar Mjelde betegner den videre utviklingen i USA som svært usikker. Han sier det slett ikke er sikkert at Trump igjen vil stille til valg – og at truslene mot demokratiet kan utløse en motreaksjon.