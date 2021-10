Milevis fra å nå klimamål

En klimademonstrant i Glasgow har kledd seg ut som Boris Johnson som tenner på «våre barns fremtid».

KLIMA: Vi tar grønne musesteg, men trenger et kvantesprang for å holde temperaturstigningen under 1,5 grader, konkluderer FN-rapport.

